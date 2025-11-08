王欣儀批北市商圈振興 格局不足 學學臺中
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市議員王欣儀11月4日在財建部門質詢時，針對市府推動「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」等商圈振興活動的實際成效提出質疑。她指出，大巨蛋雖創造「逾百億元」經濟效益，但周邊商圈卻分不到一成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」現象明顯。更令人憂心的是，市府明年要擴大串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館及其他商圈，整體經費卻較 113 年大幅縮水，更批活動問卷回收率過低、代表性不足，結果缺乏公信力，根本無法真實反映政策成效！
王欣儀表示，114 年截至 9 月底，大巨蛋已舉辦 87 場球賽與 12 場展演活動，共創造 142 億元經濟效益，但東區商圈實際消費僅 9.3億，僅占總體6.6%。113 年市府推出「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」活動，辦理 6 檔行銷、經費 981 萬元，店家營收成長 8.9%；到了 114 年僅剩 3 檔、經費縮水至 425 萬元，營收成長更降為 6%！
她批評，明年市府還要串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館及其他商圈（如：士林），整體執行經費卻僅剩 830 萬元，強調這樣的做法只會讓行銷強度被稀釋、效益恐怕更低！
王欣儀並揭露，市府這兩年共派券約 11 萬張、實際使用 5 萬 4 千張，不到 5 成；問卷發出近 2 萬份、回收僅7 千多份，平均回收率約 3 成多，以 113 年第 4 檔活動為例，問卷回收率僅 19%。她批評「這樣的數據根本無法反映真實狀況，卻還宣稱民眾滿意度高達 9 成，根本是呼嚨社會大眾，完全不專業、不客觀！」
王欣儀建議，市府應導入更具消費吸引力及互動性的行銷方式，鼓勵民眾跨店消費，完成任務抽獎，或與「悠遊付」合作，結合消費回饋與加碼優惠，在刺激買氣的同時，也能同步蒐集消費數據、協助商圈店家增加曝光，真正推動商圈數位轉型。
王欣儀最後呼籲，北市若要擴大全市串聯行銷，應學習「臺中購物節」的成功經驗，投入相對應的預算與資源，建立具規模與格局的城市活動品牌。她並要求市府檢討經費配置、集中資源，先把一個示範區做強再擴散，必要時應引進具實務經驗的顧問團隊，協助擬定短、中、長期的整體行銷策略。
此外，應導入電子支付與 AI 大數據分析，精準鎖定目標客群，讓政策成效更可衡量、資源運用更有效率，真正帶動城市整體經濟發展。
