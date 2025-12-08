王正坤職涯分享:逆境是轉折起點

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀於北醫校友創新論壇」分享人生轉折。（圖／王正坤提供）

藝群醫學美容集團董事長王正坤十七日以校友身分在台北醫學大學「ＴＭＵ二０二五北醫校友創新論壇」上以「從人生逆境到醫美王國」為題分享個人經歷，引起現場與會者共鳴，也提供校友在面對醫療產業變局時的不同思考角度。

王正坤回顧自身過去表示，民國八十一年自北醫醫學系畢業後，因家庭突遭債務問題、累積負債達一億元，背負沉重壓力也促使他下定決心以行醫重建家計。他形容自己那段時間與外界幾乎斷聯，並將「責任」視為支撐前行的動力。

王正坤指出，因求學期間參與社團及醫療志工活動，使他接觸多元醫療服務模式，也影響他日後投入醫學美容領域。他於民國八十三年在成大醫院皮膚科首度成立醫學美容門診，後於一九九七年創立藝群醫學美容集團，逐步擴展至全台多家據點。談及產業推動，他提到自己在醫療現場看見病患需求，因此長期倡議建立知情同意與治療流程標準化，並在學會任職期間參與醫師訓練。他強調，制度化教育與專業倫理，是醫美產業維持品質重要基礎。

王正坤說，目前藝群也持續以人才培育作為營運核心，包括內部教育訓練、臨床傳承制度等，希望在快速變動的醫美市場維持穩定服務品質。王正坤表示，面對產業亂象，守法與專業是唯一道路。因自己曾歷經經濟困境，更能理解弱勢學生需求，因此多年來捐助獎學金與教育計畫，希望回饋社會。

論壇結尾，王正坤以過往遭遇為例強調，逆境往往是轉折的起點，而創業對他而言，更多是責任而非風險。