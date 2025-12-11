王正旭實勘八堵抽水站 要求加強水質監控

立委關心水質問題，到八堵抽水站實勘。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆河十一日恢復抽水，立委王正旭實勘新山給水廠八堵抽水站，要求自來水公司全面加強水質監控。

近期基隆河發生油汙外洩事件，造成民眾對水源安全的高度關切。為確保民生用水品質無虞，立法委員王正旭十一日前往新山給水廠八堵抽水站，進行實地勘查，了解恢復抽水後的原水監測情況與現場應變流程，並要求自來水公司採取更嚴謹、即時的管控措施。

立委王正旭表示，基隆河作為區域重要水源，一旦汙染物進入供水系統，將直接威脅民眾健康，因此必須以最高標準進行把關。他指出目前人工巡查與例行檢測雖具基礎效果，但仍不足以因應突發性汙染事件，必須及早導入「水中油膜偵測器」等高靈敏度設備，提升早期預警與即時處理能力。

立委王正旭與供水單位就偵測器布設位置、靈敏度設定、警報通報流程及後續阻隔措施逐項討論。強調台水公司必須加速推動相關設備建置與測試作業，確保未來若再遇到油膜、化學物質或其他原水異常時，能在第一時間偵測到，並採取必要因應，避免汙染進入淨水流程。

王正旭強調，依據台水提供的最新水質報告，經第三方公正單位複檢後，各項數值皆符合「飲用水水源水質標準」，民眾可以放心飲用。將持續追蹤設備建置與監測作業，並要求中央與地方政府同步加強汙染源管理與水域巡查，全面提升原水監控能量，確保基隆市民在事件後，能安心用水。