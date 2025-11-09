王正旭服務處協調補貼客運駕駛薪資

立委王正旭協調公路局改善靋運班次，並爭取國道客運駕駛的薪資補貼。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

立委王正旭基隆服務處協調公路局改善客運班次問題、爭取國道客運駕駛員薪資補貼。日前市議員張之豪與立委王正旭基隆服務處，邀公路局台北區監理所、客運業者，研討改善客運班次的問題，包括平日早晚班的通勤班次、假日旅運班次、國道客運駕駛員的人力和薪資問題。

日前受到國民黨基隆市黨部指控，立委王正旭基隆服務處施壓客運業者，副主任潘俊宏表示，今年年初修財劃法時，立委林沛祥因為沒有好好審查預算、計算公式，導致財劃法修正後，基隆市的預算少了七十幾億，連帶影響基隆市政府明年編列公共運輸補助二億元左右的預算。

廣告 廣告

潘俊宏說，自疫情結束後，基隆市的國道運輸量能已經恢復八成左右，許多國道客運的路線面臨有車輛，沒有司機的狀況，基隆市民在通勤時，不是沒有車輛可搭，就是沒有座位上車。他指出，這個原因在於雙北市的市公車、客運司機有公運補助，薪資跟基隆市的司機差額大約一萬元，導致司機都往雙北市流動。

潘俊宏表示，類似問題立委王正旭相當關心，所以邀陳情的基隆市議員張之豪、公路局台北區監理所、客運業者來研究，如何改善問題。強調問題追本溯源後，基隆的客運司機薪資跟雙北市有落差，客運業者班次開不出來。