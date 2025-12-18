王毅再批高市早苗「干涉內政」 傳要求東協成員國選邊站！

日本首相高市早苗的台灣有事言論持續發酵，雖然高市重申，日本政府的立場不會改變，未來會積極跟中美對話，穩固雙方關係，不過中國外交部長王毅，再度批評高市在台灣議題上干涉內政，也傳出北京政府要求東協成員國選邊站，表態支持中國。

重申立場不變 高市早苗：持續與中國積極對話

面對台灣有事言論持續發酵，高市早苗重申，日本政府的立場不會改變，也強調會繼續對北京敞開大門，積極對話，同時希望盡快跟美國總統川普再度會面，展現美日同盟的堅定關係。

不過王毅12日展開中東行，再度痛批高市在台灣議題上干涉內政，有媒體批露，北京政府從11月開始，積極召見新加坡等東協成員國的駐中大使，要求他們表態支持中國，在中日兩國之間選邊站。

中國客遊日增幅放緩 日本國際客達352萬人比去年同期增10%

中日關係持續惡化，連帶影響民眾的旅遊意願，日本觀光局資料顯示，11月訪日的中國旅客雖然突破56萬人次，不過只比去年同期增加3%，跟前幾個月相比，成長幅度明顯放緩，連當地業者都相當有感，像是和服出租業者就認為，業績大概跌了二到三成。

不過11月日本國際旅客達到352萬人次，較去年同期增加10%，也讓今年旅日遊客再創新高，突破3900萬人次，巴士業者指出，旅遊業務容易被國際情勢影響，會擴大業務覆蓋的國家跟地區來分散風險。

業者表示，來自歐美跟東南亞的旅客明顯成長，且中國散客的數量穩定，目前關注明年2月的農曆春節，預計會是新一波中客旅日的高峰期。

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／張碧珊

