即時中心／顏一軒報導

中國外長毅昨（30）日出席在北京所舉行的「2025 年國際形勢與中國外交研討會」中，再度發表扭曲二戰史實、妄稱所謂台灣問題是中國的內政等荒誕謬論。對此，外交部長林佳龍今（31）日怒批，如此企圖顛倒黑白、混淆視聽的不實說法，他要代表外交部再次予以嚴正駁斥，因為中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，從史實、客觀事實及國際法而言，皆不屬於中華人民共和國。





林佳龍嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，不論是從歴史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣的主權不屬於中華人民共和國，只有台灣人民有權決定台灣的前途；任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。

廣告 廣告

近期中國在台灣周邊再次進行聯合軍事行動，嚴重威脅台海與區域的和平與安全，違背聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，損人不利己，再次坐實中國才是國際社會與兩岸關係的「麻煩製造者」、「惡意挑釁者」和「現狀破壞者」。

外交部呼籲，北京當局立即停止片面改變現狀，尊重中華民國台灣存在的事實；立即停止無端恫嚇和挑釁台灣及鄰國，善盡大國的責任；立即停止扭曲史實，切勿一再誤導國際視聽。

同時，外交部也期盼國際社會以實際行動支持民主台灣，並同聲譴責中國一再片面改變現狀、軍事恫嚇他國的蠻橫舉措，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，台灣也將持續與各國合作，致力維護區域的和平與穩定。







原文出處：快新聞／王毅別鬧了！又扭曲二戰史實吃台灣豆腐 林佳龍一劍封喉

更多民視新聞報導

中共軍演今實彈射擊 賴總統視訊國防部喊話：面對威脅絕不退讓

惡霸中共軍演還搞實彈射擊 美日歐政要挺台：反對武力脅迫破壞現狀

林佳龍主持外交之友感謝酒會 感謝各界夥伴讓世界看見台灣

