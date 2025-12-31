王毅別鬧了！稱「台灣回歸祖國80週年」 網吐槽：中共建國才76年

即時中心／林韋慈報導

解放軍自29日起突襲對台軍演，國台辦聲稱相關軍事行動是捍衛國家主權與領土完整的「必要正義之舉」。中國外交部長王毅昨（30）日再度就台灣議題發言，宣稱今年是台灣「回歸祖國80週年」，並稱已有越來越多國家與中國站在一起，承認台灣是中國的領土。相關言論曝光後，引發大量台灣網友吐槽：「中共建政也才76年，哪來的回歸80週年？」

王毅昨在北京出席「國際形勢與中國外交研討會開幕式」並發表談話，提及台灣問題時再度宣稱，台灣事務是中國內政，也是中國核心利益中的核心。面對他所謂的「台獨不斷挑釁」以及美國對台軍售，中方將「堅決反對、有力反制」。

王毅進一步聲稱，「今年是台灣回歸祖國80週年，實現祖國完全統一，是依法維護國家主權和領土完整，是我們必須完成的歷史使命。」他並表示，越來越多國家與中國站在一起，不僅重申堅持「一個中國原則」、承認台灣是中國領土，還明確反對一切台獨分裂行徑，支持中國統一大業。

相關言論隨即在台灣社群平台引發熱議，不少網友質疑「中共建政也才76年，哪來的回歸80週年？」、「你們建國才76年耶」、「數學怎麼算的？」也有人指出，「就算硬要談回歸，也只能是中華民國，怎麼會是中華人民共和國？更何況日本投降時根本沒有將台灣主權移交給中國。」粉專「Mr.科學先生」也嘲諷表示，「這個數字到底怎麼算的，我就問？」





