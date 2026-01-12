王毅又扯「一中」 外交部：中國荒唐立場！罔顧客觀事實

中國外交部長王毅於今（2026）年1月8日至11日訪問非洲衣索比亞、坦尚尼亞及賴索托等國期間，持續罔顧客觀歷史事實，重彈所謂「一中原則」老調，並扭曲、散播嚴重侵害我國主權的謬論。外交部（示意圖）今（12）天此表達嚴正抗議與譴責。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國外交部長王毅於今（2026）年1月8日至11日訪問非洲衣索比亞、坦尚尼亞及賴索托等國期間，持續罔顧客觀歷史事實，重彈所謂「一中原則」老調，並扭曲、散播嚴重侵害我國主權的謬論。索馬利亞外長更在與王某舉行電話會談時，錯稱所謂「涉台問題完全是中國的內政」的逢迎言論。對此，外交部今（12）天表達嚴正抗議與譴責，並對相關國家媚和中國的荒唐立場表示高度遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，任何妄圖以不實敘事將我國納入他國領土的說法均屬錯誤且不可接受。中方持續以威脅利誘與話語操弄的方式，在國際場合一再散布虛假訊息，已嚴重挑戰國際秩序與和平，更清楚揭示其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以高度重視。

中華民國台灣長期致力於協助非洲理念相近國家在教育、醫療及基礎建設等領域的發展合作，成果有目共睹。外交部呼籲各國應堅守主權獨立與理性判斷原則推動國際交流合作，方為福國利民的長久之道。中華民國台灣願與所有尊重主權平等、秉持互利合作原則的理念相近非洲國家，持續深化友好合作，共同推動人民與社會的福祉。

