王毅取消訪問索馬利亞 中使館：中方因日程安排調整

（中央社台北11日電）法新社日前報導，中國外交部長王毅突然取消原定9日對索馬利亞的訪問，引起揣測。中國駐索馬利亞大使館以不具名發言人答媒體詢問名義表示，中方因「日程安排原因」調整王毅有關訪問行程，雙方正就下一步安排保持溝通。

中國駐索馬利亞大使館網站發布發言人答問，指王毅訪問索馬利亞的行程調整，是經中國和索馬利亞兩國「外交部門友好協商」而定。

這名發言人說，中方一貫高度重視與索馬利亞的戰略夥伴關係，堅定支持索馬利亞「維護主權、統一和領土完整的正義主張」，願與索方一道努力，繼續推動中索各領域合作不斷深化發展。

依中國官方先前規劃，王毅7至12日先後訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，是中國外長連續36年選擇非洲國家為開年首訪對象。而自1991年索馬利亞前政權垮台以來，中國外長尚未訪問過索國。

法新社9日報導，索馬利亞總統府官員表示，中國政府代表團延後訪問索馬利亞，是出於「技術性原因」，並指中國政府將就此事發表聲明。

2025年12月，以色列正式承認1991年宣布脫離索馬利亞獨立的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，中國外交部當即表示「堅決反對」，使王毅原定訪問索馬利亞的時機受到關注。

台灣與索馬利蘭相互承認主權地位。（編輯：邱國強/陳妍君）1150111