王毅嗆「台灣地位被七重鎖定」 外交部：7000次也會不成真

中國外交部長王毅8號與德國外長瓦德福（Johann Wadephul）在北京會談，觸及台海議題時，王毅引用《開羅宣言》、《波茨坦公告》等，強調台灣地位已被「七重鎖定」，自古以來就是中國領土。對此我國外交部發言人蕭光偉今（9）日痛批，中共持續扭曲相關國際文件，更反嗆中方「即便鎖定7百次、7千次也不會成真」。

為說服中國解除稀土管制，加強雙方合作貿易，瓦德福昨天首度抵達北京會見王毅，試圖修補兩國關係。

會談間，中方要求德國先對台灣議題表態，王毅引述《開羅宣言》、《波茨坦公告》等內容，強調台灣地位已經被七項鐵的事實「七重鎖定」，自古以來就是中國領土，要求德國支持。

廣告 廣告

而瓦德福曾多次引用聯合國憲章，禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，原訂10月底訪中還突然喊卡。對於被要求表態「反對台獨」，瓦德福則重申，德國的「一中政策」不變，但內容由德方自行決定。

外交部今舉行例行記者會，發言人蕭光偉強硬回擊，「中方所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，若是這樣的鎖定，即便鎖定7百次、7千次也不會成真。」

台北／黃品寧、郭致汎 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

川普放行輝達H200銷中「抽成25%」 白宮官員：從台灣出口時徵收

同意輝達H200晶片售中 川普曝條件：美政府分潤25%

日本規模7.6地震 氣象署發布海嘯訊息：持續觀察後續發展