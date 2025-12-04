王毅批日借台灣問題生事 法外長閃躲飄回應

▲中國外交部長王毅與法國外交部長巴羅會面時，抨擊日本首相高市早苗對於台灣問題的言論。（圖／中國外交部官網）

[NOWnews今日新聞] 法國總統馬克宏展開任內第四次訪中行程，今（4）日與中國國家主席習近平舉行會談，而在昨日，兩國外交部長率先會面，中國外交部長王毅在與法國外交部長巴羅（Jean-Noël Barrot）會面時，竟又扯到台灣問題，當著巴羅的面批評日本首相高適早苗涉台言論錯誤，撂話絕不允許日本藉台灣問題生事。

在高市早苗談及台灣有事可能觸發日本存亡危機事態後，引發中國不滿，根據紐約時報報導，王毅在上周分別與英法兩國高級官員舉行會談，提到了兩國在二戰期間對日本帝國的勝利，敦促兩國在中國與日本裂痕日益加深時，再次站在中國一邊。

隨著馬克宏與法國外交高層訪中，王毅再度試圖拉攏，中國外交部釋出兩國外長會面文稿，王毅表示，兩國元首每次來往，不僅是中法關係重要進展，也會引起國際社會高度關注。面對目前錯綜複雜的全球性挑戰，中法有必要加強溝通與合作，承擔起作為大國和聯合國安理會常任理事國的共同責任。相信在雙方共同努力下，此訪將進一步增進戰略互信，深化戰略合作，為中法全面戰略夥伴關係發展注入新動力。

話鋒一轉，王毅談到與中法關係無關的日本和台灣問題，批評日本首相高市早苗涉台錯誤言論造成嚴重危害，強調法國與中國同為二戰戰勝國，應共同維護用鮮血換來的二戰勝利成果，絕不允許日本借台灣問題生事，重蹈歷史覆轍。

法國外長巴羅則稱，作為安理會常任理事國，法中雙方有責任以建設性方式共同維護世界和平。法方堅定奉行一個中國政策，期待透過馬克宏總統訪問，進一步增進兩國人民間友好與合作。

