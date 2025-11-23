王毅批日本右翼「歷史逆行」、稱不容軍國主義再燃 點名高市早苗涉台言論

[Newtalk新聞] 中、日關係在首相高市早苗上任後，因一句「台灣有事，日本有事」說詞快速惡化，中國在外交上頻頻針對日本，逼迫日本首相收回相關言論，日本方面則是冷處理中國的反應。《產經新聞》報導，中國外交部長王毅周六（22 日）到塔吉克參加的外長戰略對話，針對台灣議題強烈抨擊日本，表示「決不允許日本右翼勢力讓歷史倒退、讓軍國主義再度復活」，外界認為此番談話劍指日本首相高市早苗近期就台灣有事的相關發言。

報導指出，王毅在會上感謝塔吉克在台灣及其他涉中國「核心利益」問題上展現「堅定支持」，並強調中方將與塔吉克共同維護所謂「一個中國」原則，以及第二次世界大戰勝利成果。他並重申台灣為中國「不可分割的領土」。

廣告 廣告

王毅的談話，延續了北京對日本近期涉台表態的強烈不滿。日前，高市早苗提及台灣遭武力奪取，可能構成日本「存立危機事態」，已引發中國多次抗議，不僅喊話中國公民「暫勿前往日本」、對日本水產祭出禁令，甚至祭出中國駐聯合國常代傅聰更致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），宣稱日方若以武力介入台海，將行使自衛權。

王毅此番強硬地措辭，被視為北京再次以歷史與「軍國主義」議題作為對日本施壓的政治訊號。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗涉台言論引抵制 港台31頻「無預警」撤檔日本動畫《工作細胞》

中國駐日使館引《聯合國憲章》傻嗆「有權直接對日動武」遭狠打臉