王毅揚言對歷史罪行進行再清算！日本政府仍不收回「台灣有事論」

中國大陸外交部長王毅19日至22日應邀赴中亞3國舉行外長戰略對話，並在會後受訪時指出，日本現職領導人「講了不該講的話，越了不應碰的紅線。」揚言如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，「都有權利對日本的歷史罪行進行再清算。」對此，日本政府今（25日）也就首相高市早苗在國會發表的「台灣有事論」發布答辯書。

王毅在出訪結束後，接受中國媒體採訪時指出，吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克3國公開強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。這一集體發聲正當其時，既支持了中國在台灣問題上的正當立場，又維護了國際關係的基本準則，再次清晰表明，一個中國原則是國際社會不可動搖的普遍共識。

王毅續稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，把日本當年「竊取」的台灣歸還中國，明確規定於《開羅宣言》《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際檔，是不可否認的二戰勝利成果，也是日本作為戰敗國必須持續遵守的國際義務。在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。

「但令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。」王毅警告，中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。

他還聲稱，中國人民愛好和平、親仁善鄰，但在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓。日本政府在中日4個政治檔中已就台灣問題作出鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。

「無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須恪守。人無信無以立身，國無信無以立世。中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。」王毅更放話，如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。

對此，日本政府25日也就高市早苗在國會發表的「台灣有事論」，發布答辯書並在內閣會議上決議通過。答辯書指出，此一發言「並未改變政府一貫的見解。」

據悉，這是回應前國土交通大臣、環境大臣及現任公明黨代表齊藤鐵夫的質問主意書。齊藤鐵夫詢問，政府對於認定「存立危機事態」的標準是否仍維持既有見解。

答辯書強調，判斷是否構成存立危機事態，日本政府將「依據情勢的個別且具體的狀況，綜合所有資訊做出判斷」，這是政府長久以來的立場。文件也指出：「政府的見解完全沒有改變，不認為有必要進行重新檢討或調整。」

不過社民黨黨代表、參議員福島瑞穗日前才在X平台上發文痛批：「對於首相有關存亡危機事態的言論，我表達強烈抗議，這是非常嚴重的問題，違反憲法與法律，甚至已經超越過往政府的見解。」

此外，包括前日相石破茂、野田佳彥、鳩山由紀夫，以及立憲民主黨眾議員小澤一郎等多位日本政界大佬，近期也公開批評高市早苗的「台灣有事論」太過魯莽，且改變了日本政府過去對台灣議題的立場。

