王毅新年非洲行 中外長1980年代後首訪索馬利亞

中國外交部長王毅今天(7日)展開了他的年度新年非洲之行，此次訪問的重點是具重要戰略意義的非洲東部地區。作為世界第二大經濟體，中國正尋求加強在非洲大陸的影響力。

王毅今年的非洲行將訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞和賴索托(Lesotho)。

王毅訪問索馬利亞，是中國外交部長自1980年代以來的第一次，預計將為摩加迪休(Mogadishu)帶來外交上的利多。此前，以色列上個月成為正式承認分裂的索馬利蘭共和國(Republic of Somaliland)的首個國家。索馬利蘭位於索馬利亞北部，1991年脫離索馬利亞宣布獨立。

在以色列的宣布後，北京重申了對索馬利亞的支持。中國亟欲鞏固在亞丁灣(Gulf of Aden)一帶的影響力。亞丁灣是紅海(Red Sea)入口，也是中國經蘇伊士運河(Suez Canal)通往歐洲市場的重要貿易走廊。

再往南，坦尚尼亞是北京為獲取非洲豐富的銅礦資源而努力的關鍵。中國企業正在翻新貫穿坦尚尼亞並通往尚比亞的跨國坦尚鐵路(Tazara Railway)。中國國務院總理李強去年11月對尚比亞進行了具有里程碑意義的訪問，這是中國總理28年來首度訪問該國。

這條鐵路被廣泛視為是對抗美國和歐洲聯盟(European Union, EU)支持的「洛比托走廊」(lobito corridor)的重要設施。該走廊途經安哥拉和剛果民主共和國(Democratic Republic of Congo)，連接尚比亞到大西洋港口。

王毅此次訪問南部非洲王國賴索托，旨在凸顯北京致力於將自身定位為自由貿易的倡導者。去年，中國向這些世界上最貧困的國家提供了進入其價值19兆美元經濟的零關稅市場准入，兌現了中國國家主席習近平在2024年北京中非合作論壇峰會(China-Africa Cooperation summit)上做出的承諾。

賴索托是世界上最貧困的國家之一，其國內生產毛額(gross domestic product, GDP)僅略高於20億美元。賴索托也是遭到美國總統川普(Donald Trump)去年全面關稅政策打擊最嚴重的國家之一，其對美國的出口商品面臨高達50%的關稅。(編輯：鍾錦隆)