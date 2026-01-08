王毅新年首訪非洲 聚焦戰略貿易通道與資源供應

大陸外交部長王毅於1月7日展開為期6天的非洲訪問行程，將走訪衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞及賴索托四國，此行聚焦於確保東非與南非的戰略貿易通道及資源供應線。這是王毅每年年初訪問非洲的例行外交行程，預計於1月12日結束。

大陸外交部長王毅。 （資料照／《美聯社》）

《路透社》7日報導，北京此行旨在展示大陸國家主席習近平旗艦計畫「一帶一路」的模範合作夥伴國家，並擴大出口市場。衣索比亞為非洲成長最快的大型經濟體，國際貨幣基金組織預測該國今年經濟成長率將達7.2%。作為全球最大雙邊貸款國，大陸正面臨歐盟在非洲基礎建設融資方面的競爭，許多受疫情時代債務壓力衝擊的國家，目前更傾向尋求投資而非貸款。

廣告 廣告

非洲顧問公司「發展再構想」（Development Reimagined）政策分析師茱蒂絲·姆瓦伊（Judith Mwai）表示，2026年的真正考驗不僅是大陸投資的到來，而是投資的「非洲化」。她指出，當王毅訪問衣索比亞和坦尚尼亞等樞紐時，對話必須超越建設道路，轉向建設工廠。她補充，對非洲領導人而言，這次訪問是要求大陸的計畫專門針對非洲工業缺口，將非洲原物料在非洲土地上轉化為成品，而非僅是促進其出口。

王毅此行將訪問索馬利亞，這是自1980年代以來大陸外長首次訪問該國。此行預計將為摩加迪休政府提供外交支持，此前以色列於去年12月成為首個正式承認索馬利蘭共和國的國家，該地區於1991年宣布獨立。北京在以色列宣布後重申對索馬利亞的支持，希望強化其在亞丁灣的影響力，該區域是紅海入口，也是大陸貿易經蘇伊士運河前往歐洲的重要走廊。

北京此行此行聚焦於確保東非與南非的戰略貿易通道及資源供應線。（資料照／新華社）

在更南方，坦尚尼亞是北京確保非洲龐大銅礦資源的核心。大陸企業正在翻修穿越該國通往尚比亞的坦贊鐵路（Tazara Railway）。大陸總理李強於去年11月對尚比亞進行具里程碑意義的訪問，這是大陸總理28年來首次訪問該國。該鐵路被廣泛視為美國與歐盟支持的洛比托走廊（Lobito Corridor）的抗衡力量，後者經由安哥拉和剛果民主共和國連接尚比亞至大西洋港口。

王毅訪問賴索托，旨在凸顯北京將自身定位為自由貿易倡導者的努力。去年，大陸向全球最貧窮國家提供進入其19兆美元（約600兆元新台幣）經濟體的免關稅市場准入，實現習近平在2024年北京中非合作論壇峰會上的承諾。賴索托是全球最貧窮國家之一，國內生產總值僅略高於20億美元（約632億元新台幣），是去年受美國總統川普全面關稅措施打擊最嚴重的國家之一，其對美出口面臨高達50%的關稅。

延伸閱讀

黃仁勳才喊H200需求強勁！傳北京要求陸企「暫停下單」

AI技術快速發展 美媒：「7種職業」2031年恐消失

快去刷存摺！台積電豪發1296億股息紅包 184萬人樂透