王毅會見英法俄官員！南韓表態不選邊站 日媒：中國正發動外交攻勢孤立日本

日本首相高市早苗11月7日在眾議院接受質詢時，發表了「台灣有事論」的政治語言，導致中日關係急轉直下。如今，2國的外交爭端已持續近1個月，北京仍持續加大攻勢，與俄羅斯、英國和法國的高級官員會晤，企圖在國際舞台上孤立東京。

據創刊於1897年的《日本時報》報導，中國外交部長王毅2日在俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及聯邦安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談，雙方同意推動「更高品質」的戰略協調，同時批評日本，指控東京的軍國主義正在崛起。

中國外交部在會後新聞稿中指出：「雙方就涉日本議題進行戰略協調，達成高度共識。雙方一致同意堅決維護第二次世界大戰勝利成果，堅決反對任何粉飾殖民侵略的企圖，並堅決抵制任何企圖復活法西斯主義或日本軍國主義的行為。」

王毅還表示，雙方「應鞏固戰略互信，深化睦鄰友好，拓展互利合作，以服務2國的國家復興，並共同應對新興威脅與挑戰，更好維護全球的公平正義、和平與穩定。」

此次會晤是北京最新一輪尋求國際支持的行動之一，背景是高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存立危機事態」。

由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」時，已經卸下內閣總理大臣。因此高市早苗可說是首位在任內發表「台灣有事論」的日相，引發北京強烈反彈。

高市事後試圖緩和「台灣有事論」的衝擊，表示她的說法並未與日本政府過往的立場相矛盾。然而，過往政府對日本將如何回應中國涉台行動一直刻意保持模糊，所以這些解釋顯然無法平息爭端。

雖然北京要求高市撤回言論，但任何示軟的舉措對她而言幾乎等同政治自殺。北京同時加大經濟施壓，警告中國公民不要前往日本旅遊或赴日留學，並在實際上重新對日本海鮮施加進口限制。

北京更展開強烈的外交與政治宣傳攻勢，不僅沿用北京對日施壓的慣常策略，也引用了部分東京過去的外交語彙。在宣傳當中，中國重提歷史議題，例如二戰前與戰時日本的軍國主義。但北京也強調維護其所稱的「戰後國際秩序」的重要性，此措辭與日本和美國近年常提到的「基於規則的國際秩序」頗為相似，而該概念常被用來批評中國的違規行為。

中國此前已2度致信聯合國，首次指控高市違反國際法，第2次則警告「國際社會必須對日本擴軍備戰與復活軍國主義的野心，保持高度警惕。」

《中國日報》2日晚間刊出的社論也批評高市，指控她的涉台言論、承諾提高國防支出、放寬致命武器出口的嚴格規定，以及拒絕排除修改日本「非核三原則」（不生產、不擁有、不引進核武）等舉措，都是其政府朝向「全面軍事化」協調行動的一部分。

社論寫道：「透過以軍事干預台灣問題相威脅，日本正在故意背棄其戰後承諾與義務。高市拒絕撤回言論顯示那些話並非口誤，而是她『日本回來了』（Japan is back）議程的核心。」

與此同時，中國也試圖拉攏日本的兩個密切夥伴：英國與法國。王毅上週2天內分別與2國高層官員會面，敦促雙方「共同維護二戰勝利成果。」在與法國的會談中，王毅進一步表示，雙方應「在涉及彼此核心利益的議題上堅定相互支持」。北京預期將在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在3日展開的3天訪華期間，繼續推動這項議程。

中國是法國在亞洲的最大貿易夥伴，若將香港計入，則是英國的第3大貿易夥伴，北京對2國具有相當的經濟槓桿，這種力量很可能被含蓄地用作警告，提醒對方不要偏離北京對台立場，即中國是唯一合法代表、台灣是中國不可分割的一部分。

此外，其他國家也試圖保持距離，南韓總統李在明3日表示，首爾不會選邊站，但會在「可能的情況下」協助中日雙方調解。

據信中國亦因美國總統川普（Donald Trump）近期要求高市，避免加劇日本與北京的外交爭端，而變得更加強硬。尤其川普預計在4月訪華，屆時他恐怕將在迎合北京以爭取貿易協議，以及避免「出賣」高市的抉擇上，陷入兩難。

部分日本官員擔心，川普可能為與中國達成貿易協議，而削弱美國對台灣的支持。一旦成真，將對區域乃至全球安全造成重大衝擊。

雖然美國高層官員已否認這種情況，美國總統在盟國領導人面前也常讚揚華盛頓的伙伴。但川普亦多次發表讓盟友憂心的言論，顯示對美國盟友體系的輕視。

最新的例子發生在2日，川普稱讚自己的貿易政策，但同時指責美國盟友多年來一直在「占美國便宜」。他諷刺地表示：「我不會提日本。我不會提韓國。我不會說名字。」

