王毅涉台言論 林佳龍嚴正駁斥

針對中國外長王毅30日在「2025年國際形勢與中國外交研討會」的涉台談話，外交部(31日)發布新聞稿，表示外交部長林佳龍嚴正駁斥王毅扭曲二戰史實、妄稱所謂台灣問題是中國內政等荒誕謬論，還企圖顛倒黑白，混淆視聽。

外交部今天發布「中華民國台灣外交部長林佳龍嚴正駁斥中國外長王毅再次扭曲二戰史實等謬論」新聞稿，表示外交部長林佳龍嚴正重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，不論是從歴史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣的主權不屬於中華人民共和國，只有台灣人民有權決定台灣的前途，任何扭曲台灣主權地位的說法都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。

外交部表示，近期中國在台灣周邊再次進行聯合軍事行動，嚴重威脅台海與區域的和平與安全，違背聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，損人不利己，再次坐實中國才是國際社會與兩岸關係的「麻煩製造者」、「惡意挑釁者」和「現狀破壞者」。

外交部呼籲北京當局立即停止片面改變現狀，尊重中華民國台灣存在的事實；立即停止無端恫嚇和挑釁台灣及鄰國，善盡大國的責任；立即停止扭曲史實，切勿一再誤導國際視聽。

外交部同時呼籲國際社會以實際行動支持民主台灣，並同聲譴責中國一再片面改變現狀、軍事恫嚇他國的蠻橫舉措，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，台灣也將持續與各國合作，致力維護區域的和平與穩定。