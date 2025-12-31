王毅稱台灣回歸祖國80年 網傻眼嗆中共：建國才76年

中國外交部長王毅昨發言，稱今年是台灣回歸祖國80週年，「實現祖國完全統一，是依法維護國家主權和領土完整，是我們必須完成的歷史使命。」（翻攝自中國外交部網站）

中共解放軍前（29）日實施「正義使命-2025」軍演，引起台灣、日本及美國關注，中國外交部長王毅昨（30）日發言，「今年是台灣回歸祖國80週年，實現祖國完全統一，是依法維護國家主權和領土完整，是我們必須完成的歷史使命。」對此，有台灣網友傻眼留言回嗆中共，「建國才76年已經回歸80年了？」

根據中國官媒《環球時報》報導，王毅昨天談到國際局勢與台海問題，他強調台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心。針對「台獨」勢力不斷挑釁以及美國大規模對台售武，他們堅決反對、有力反制。「今年是台灣回歸祖國80週年，實現祖國完全統一，是依法維護國家主權和領土完整，是我們必須完成的歷史使命。」

王毅還表示，他們看到越來越多的國家與中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切「台獨」分裂行徑，支持統一大業。「任何企圖阻擋這一歷史大勢的倒行逆施，最終都必將以失敗告終。」

此番言論曝光後，有許多台灣網友傻眼留言討論，「建國才76年已經回歸80年了？」「誰回歸？誰才是祖？套句你們的話『站著說話不腰疼？』」「就要建國115年了 你還在平行時空」「既然已經回歸，為何還執意武統？」「他們講話都沒邏輯的」「所以中國的總統是賴清德先生？」「哈哈哈，夢裡什麼都有！」「不知道誰當初說，不承認舊金山和約餒！」

