王毅稱台灣地位被「七重鎖定」 外交部反嗆：鎖定7000次也不會成真

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）日前啟程訪問中國，8日在北京與中國外交部長王毅會談，據中國外交部新聞稿，王毅特別就「台灣問題的歷史事實和法理經緯作了全面闡述」，提及日本首相高市早苗「竟發出台灣有事日本就可以使用武力的荒謬言論」，並稱台灣定位已被「七重鎖定」。對此，我國外交部發言人蕭光偉今（9）日反嗆，中方即便鎖定700次、7000次也不會成真。



王毅8日與瓦德福會談後，中國外交部先是在同日晚間轉述，王毅從「歷史、事實和法理角度深入闡述中方在台灣問題上的原則立場，指出日本現職領導人涉台錯誤言論的嚴重危害，與德國不同，日本戰後80年來仍未徹底反省侵略歷史。一個中國原則是中德關系的重要政治基礎，沒有任何模糊空間。希望德方理解和支持中方正當立場，堅決反對和抵制任何『台獨』言行」。



而後，中國外交部今日凌晨再發布新聞稿說明，王毅與瓦德福會談時就「台灣問題的歷史事實和法理經緯作了全面闡述」，當中再度嚴詞抨擊高市早苗11月7日答詢時針對「台灣有事」假設性情境的明確答辯說法，並指稱「台灣自古以來就是中國領土」，還引述《開羅宣言》、《波茲坦公告》、聯合國第2758號決議、《中日聯合聲明》等歷史文件，宣稱「台灣的地位已經被『七重鎖定』」。

蕭光偉：中方即便鎖定700次、7000次也不會成真

對此，蕭光偉今日於外交部例行記者會上痛批，中方所謂的鎖定，實際上只是持續慣性的扭曲相關國際文件，只說了對自己有利的，其他不符中方立場的則一概否認，「那必須要說，如果是這樣的鎖定的話，即便鎖定700次、7000次也不會成真。」



蕭光偉表示，外交部要嚴正重申，二次大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》、《波茲坦公告》等政治文件，《舊金山和約》並未將台灣交給中華人民共和國，而中華人民共和國也從未統治過台灣，因此台灣絕非中華人民共和國的一部分，「這個說法也已經獲得了國際主要民主國家的肯認。」



蕭光偉指出，台灣從1980年代中期開始，啟動由下而上的政治自由化、民主化轉型，並於1996年完成首次總統直選，確立行政與立法部門都是由台灣人民選出，透過民主程序選出的中華民國政府，並對台灣實施有效統治，也是對外代表台灣唯一的合法政府。而中華民國台灣歷經3次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主制度與主體意識，也充分展現台灣人民致力守護自由與民主體制的堅定意志。

重申聯大2758號決議未提台灣 蕭光偉：續與德國維護秩序

蕭光偉強調，聯合國大會第2758號決議隻字未提台灣，更沒有將台灣交給中華人民共和國，或是中華人民共和國有權對外代表台灣。而基於以上史實可以清楚看出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實，也只有台灣的民選政府才能在國際社會、多邊場域代表台灣及2300萬人民，中國無權置喙與干預。



蕭光偉也說，瓦德福今年已數次引用聯合國憲章，禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也都彰顯德國對國際法，及以規則為基礎的國際秩序的重視，中方的任何片面不實主張、軍事威脅，都不利台海與整體區域的安全繁榮。我國也將持續與包括德國在內所有理念相近國家合作，共同維護與規則為基礎的國際秩序，並推動印太地區與世界的和平穩定與繁榮。



據《德國之聲》報導，瓦德福昨日在新聞會上表示，「遵守國際秩序對於世界貿易也至關重要。台灣海峽是最重要的貿易通道之一。確保該地區自由的商品往來對我們歐洲和世界許多其他地區的繁榮都十分重要。該地區任何的局勢升級也會對我們歐洲產生直接影響。在這個問題上，我們的一個中國政策仍然有效，並無改變。」



廣告 廣告

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

