王毅稱台灣地位被「七重鎖定」 外交部嗆「慣性扭曲」：鎖定7千次也不會成真

針對中國稱台灣地位被「七重鎖定」，外交部發言人蕭光偉今天（9日）反擊，中方慣性扭曲相關國際文件，「若是這樣的鎖定，即便鎖定7000次也不會成真」。（圖／陳凱貞攝）

中國外交部長王毅日前在北京與德國外長瓦德福會談時，稱台灣地位已被《開羅宣言》等歷史文件「七重鎖定」，並稱台灣自古以來就是中國領土。對此，外交部發言人蕭光偉今天（9日）反擊，中方所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，只說了自己有利的地方，其他不符中方立場的則一概否認，「若是這樣的鎖定，即便鎖定700次、7000次也不會成真」。

中國外交部長王毅8日在北京與德國外長瓦德福會談時，就台灣問題的歷史事實和法理經緯進行闡述，他稱台灣自古以來就是中國領土，並透過《開羅宣言》、《波茨坦公告》、第26屆聯大通過2758號決議等文件內容，從政治、法理上充分證明台灣就是中國領土，台灣地位已經被「七重鎖定」。

廣告 廣告

對此，蕭光偉今天上午主持外交部例行記者會時回應，中方所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，只說了自己有利的地方，其他不符中方立場的則一概否認，「若是這樣的鎖定，即便鎖定700次、7000次也不會成真」。

蕭光偉指出，外交部嚴正重申，二次大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》，取代了《開羅宣言》、《波茲坦公告》等政治文件，《舊金山和約》並沒有將台灣交給中華人民共和國，而中華人民共和國也從未統治過台灣，因此台灣絕非中華人民共和國的一部分，這個說法也以獲得國際主要民主國家的肯認。

蕭光偉續指，台灣從1980年代中期開始，啟動由下而上的政治自由化、民主化轉型，並且在1996年完成首次總統直選，確立了行政與立法部門都是由台灣人民，透過民主程序選出中華民國政府，並對台灣實施有效統治，是對外代表台灣唯一的合法政府。

蕭光偉說，中華民國台灣歷經2000年、2008年、2016年三次政黨輪替，持續鞏固了台灣的民主制度與主體意識，也充分展現台灣人民致力守護自由與民主體制的堅定意志，聯大2758號決議同樣隻字未提台灣，更沒有將台灣交給中華人民共和國，或是中共有權對外代表台灣。

蕭光偉強調，基於以上史實可清楚看出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實，也只有台灣的民選政府才能在國際社會、多邊場域代表台灣及2300萬人民，中國無權置喙與干預。

此外，蕭光偉提到，德國外長瓦德福今年已經數次引用聯合國憲章，禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，也一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也都彰顯德國對國際法，以及以規則為基礎的國際秩序的重視，中方的任何片面不實主張、軍事威脅，都不利台海與整體區域的安全繁榮。

最後，蕭光偉說，台灣將持續與包括德國在內所有理念相近國家合作，共同維護與規則為基礎的國際秩序，推動印太地區與世界的和平穩定與繁榮。



回到原文

更多鏡報報導

韓國入境卡「將台灣列為中國」 外交部籲韓方儘速改正、展現對等誠意

川普簽「台灣保證落實法案」引中共跳腳 外交部嗆：暴露麻煩製造者本性

中國嗆台灣沒有外交部長 林佳龍回擊：我拿台灣護照、外交部長名片能走遍天下