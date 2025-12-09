王毅稱台灣地位被「七重鎖定」 外交部嗆：鎖定7000次也不會成真

外交部發言人蕭光偉。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 中國外交部長王毅昨與德國外長瓦德福（Johann Wadephul）會晤，並稱台灣地位已經被《開羅宣言》等「七重鎖定」，台灣自古以來就是中國領土。對此，我國外交部今（9）日反嗆，中國只說對自己有利部分，其他一概否認，若是這樣的鎖定，「即便是鎖定700次或7000次，也不會成真」。

外交部今上午召開例行記者會，發言人蕭光偉受訪表示，中方所謂的「鎖定」，實際上應該可以解讀成，「持續慣性地扭曲相關的國際文件，並且只說對自己有利的地方；其他不符中方立場的，則一概否認」。他嗆，如果是這樣子的鎖定，即便是鎖定了700次或7000次，也不會成真。

蕭光偉指出，外交部要嚴正重申，二次大戰結束之後，具有國際法效力的《舊金山和約》，取代《開羅宣言》、《波茨坦公告》等政治文件。他說，《舊金山和約》並沒有將台灣交給中華人民共和國，而中華人民共和國也從未統治過台灣。所以，台灣絕非中華人民共和國的一部分。這個說法，也已經獲得國際主要民主國家的肯認。

蕭光偉並指，台灣從1980年代中期開始，啟動由下而上的政治自由化與民主化的進程與轉型，並且在1996年完成首次的總統直選，確立行政與立法部門都是由台灣人民選出，透過民主的程序選出的中華民國政府，並且對台灣實施有效的統治，而且是對外代表台灣的唯一合法政府。

蕭光偉也說，中華民國台灣歷經2000年、2008年以及2016年三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主制度以及主體意識，也充分展現台灣人民致力守護自由與民主體制的堅定意志。他說，聯大第2758號決議，也同樣從未隻字提及台灣，更沒有將台灣交給中華人民共和國，或者是中華人民共和國有權對外代表台灣。

蕭光偉表示，基於上面的史實，可以非常清楚的看出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。他說，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實，也只有台灣的民選政府，才能在國際社會以及多邊場域，代表2300萬台灣人民，中國無權置喙以及干預。

蕭光偉指出，德國外長瓦德福今年已經數次引用聯合國憲章，禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及再重申，台海和平穩定的重要性。他說，相關論述也都彰顯德國對國際法以及以規則為基礎的國際秩序的重視以及維持。

蕭光偉表示，中方任何片面不實主張以及軍事威脅，都不利於台海以及整體區域的安全與繁榮。外交部要強調，我國也將持續和包括德國在內所有理念相近國家共同合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，並且推動印太地區以及世界的和平穩定以及繁榮。

此外，美國川普政府日前發布新版國家安全戰略，遭到中國外交部批評，台灣是美中關係不可逾越的紅線，敦促美方以極度審慎的態度來處理台灣問題。

蕭光偉表示，不知道為什麼中國要一直要「對號入座」。他說，美方的國家安全戰略強調要嚇阻台海衝突，今天可能發生台海衝突的原因，就是中國在台海不斷的製造冒進，並採取冒進的行為，相關舉措已經升高區域的衝突與緊張；如果中國不這樣做的話，實際上沒有發生台海衝突的可能。

蕭光偉指出，外交部要藉這個機會，呼籲國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部也將持續和國際社會，在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠以及互利的原則，與美國國會以及行政部門保持密切溝通，穩健推動台美關係在各領域的全球合作夥伴關係。

