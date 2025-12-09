王毅稱台灣地位遭「七重鎖定」 我駐日代表李逸洋5點聲明強烈反駁

​中國外交部網站今（9）日凌晨公布中國外交部長王毅與德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）的談話內容，王毅引用《開羅宣言》、《波茨坦宣言》及聯合國大會2758號決議等文件，聲稱台灣地位受到「七重鎖定」，並稱「圖謀台獨就是分裂中國領土，支持台獨就是干涉中國內政」。​駐日代表李逸洋對此發表5點聲明，逐條駁斥中方論述，強調中國根本沒有任何主權正當性可對台灣提出主張。

李逸洋在5點聲明中指出，二戰後具國際法效力的是《舊金山和約》，該和約早已取代《開羅宣言》、《波茨坦宣言》等政治性文件，且《舊金山和約》中並未將台灣交予中華人民共和國。其次，中華民國1912年成立、中華人民共和國1949年成立，兩者互不隸屬，更重要的是，中華人民共和國自成立以來，從未統治過台灣一天，這一事實鐵證如山。

第三，李逸洋指出，聯合國2758號決議內容僅在處理「中華人民共和國在聯合國的代表權」問題，150字的決議文本中完全未提及台灣，也未授權中方代表台灣，與台灣主權地位毫無關聯。四，李引用美國最新公布的《2025年國家安全戰略》（NSS），指明美方清楚反對任何單方面改變台海現狀的行為，並要求日本、韓國、澳洲等盟友提高防衛投入，以支援台灣抵抗中國威脅，顯示國際社會對北京軍事擴張的共同警戒。

最後一點，李逸洋表示，中華民國台灣是全球民主典範，民主自由表現居亞洲前列；反觀中華人民共和國缺乏民主、自由與人權，兩者形成鮮明對比。李逸洋強調，中國對台灣提出主權主張「毫無正當性」，呼籲外界勿受中方錯誤敘事影響，應以事實認識台海現狀。

