王毅稱台灣被「七重鎖定」 外交部批扭曲：鎖定7千次也不會成真

大陸外交部長王毅，8日在北京與德國外長瓦德福會談時，指稱台灣自古以來就是中國領土，並向德國稱在政治、法理上，台灣已被「七重鎖定」。對此，我外交部發言人蕭光偉今（9）日駁斥，中方持續慣性的扭曲相關國際文件，只說了自己有利的地方，「這樣的鎖定，即便鎖定700次、7000次也不會成真」。

王毅向德國外長瓦德福強調，日本現職領導人日前竟然發出台灣有事日本就可以使用武力的荒謬言論，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，公然違背迄今對陸方所做的承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序。而「七重鎖定」包括《開羅宣言》等多項政治上、法理上的條約聲明。

對此，外交部發言人蕭光偉在今日的例行記者上駁斥，中方所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，只說了自己有利的地方，其他不符中方立場的則一概否認。他強調，「這樣的鎖定，即便鎖定700次、7000次也不會成真。」

外交部嚴正重申，二次大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》，取代了《開羅宣言》、《波茲坦公告》等政治文件，舊金山合約並沒有將台灣交給中華人民共和國，而中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分，這個說法也以獲得國際主要民主國家的肯認。

此外，蕭光偉也表示，德國外長瓦德福今年已經數次引用聯合國憲章，禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也都彰顯德國對國際法，以及以規則為基礎之國際秩序的重視，中方的任何片面不實主張、軍事威脅，都不利台海與整體區域的安全繁榮。

我外交部強調，我國將持續與包括德國在內所有理念相近國家合作，共同維護與規則為基礎的國際秩序，並推動印太地區與世界的和平穩定與繁榮。只有台灣的民選政府才能在國際社會、多邊場域代表台灣及2300萬人民，中國無權置喙與干預。

