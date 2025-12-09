王毅稱台灣被「七重鎖定」 綠委駁斥：片面引用歷史文件

民進黨立委陳冠廷表示，中方此類論述試圖把心理戰、法律戰與敘事戰混為一談，但其核心邏輯仍無法避開一個基本事實，決定戰後台灣地位的國際法主體，是舊金山和約，而非中方片面引用的歷史文件。(本報資料照片)

大陸外交部長王毅，8日在北京與德國外長瓦德福會談時，指稱台灣自古以來就是中國領土，並向德國稱在政治、法理上，台灣已被「七重鎖定」；對此民進黨立委陳冠廷表示，中方此類論述試圖把心理戰、法律戰與敘事戰混為一談，但其核心邏輯仍無法避開一個基本事實，決定戰後台灣地位的國際法主體，是舊金山和約，而非中方片面引用的歷史文件。

陳冠廷強調，舊金山和約是二戰後處理日本領土與戰後安排的關鍵法律文件，其中日本雖然「放棄台灣及澎湖」，但條約並未指明主權歸屬何方，也未賦予任何國家「繼受」權。此點在國際法及各主要戰後文獻中極為清楚，代表台灣地位的最終安排並非由單一國家解釋、也非中國能片面宣示。

他指出，中華人民共和國並非舊金山和約的締約國，也未參與戰後正式處理日本領土的國際會議，以未參與條約的後來政權，主張對某一領土擁有法理權，這在國際法上站不住腳。

陳冠廷表示，中方這次向德國外長施壓、要求支持其對台立場，凸顯中國正試圖把經貿議題與政治主張綁在一起，進一步測試歐洲國家對台海問題的反應。然而，歐盟與德國長期秉持國際法治原則，其對台海和平穩定的立場不會因單方面敘事而改變。

對於王毅聲稱「七重鎖定」台灣，陳冠廷回應指出，這是一套以語言製造「既成事實」的操作，而非國際法判決，更不是國際社會的共識。台灣的未來不會因為某一國家堆疊敘事、片面解讀歷史或政治宣示而決定。

他強調，台灣的方向由誰決定？不是由未參與戰後條約的國家，也不是由話語戰爭，而是由台灣人民在民主制度下所共同選擇，並在國際法與現狀的架構下被尊重。

