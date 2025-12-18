王毅與泰柬外長通話：警惕有人抹黑中柬中泰關係

（中央社台北18日電）新華社報導，中國外長王毅今天分別與柬埔寨副總理兼外長巴速坤（Prak Sokhonn）及泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）。王毅向兩人表示，要警惕有人「散布不實之詞抹黑」中國與柬泰兩國的友好關係。

報導提到，柬泰雙方都向王毅通報兩國邊境衝突最新進展，並表達了「降溫停火的意願」。

根據報導，王毅向兩人表示，中方作為柬泰兩國的朋友和近鄰，最不希望看到兩國兵戎相見，對衝突造成雙方平民傷亡深感痛心。而這波衝突烈度遠超以往，持續下去對雙方都無益，也有損東協團結。當務之急是做出決斷、盡快停火、及時止損、重建互信。

王毅提到，中方在柬泰邊境爭端問題上堅持「勸和促談、公平公允」，支持東協的調停努力。中國外交部亞洲事務特使已啟程前往柬、泰穿梭溝通，中方將繼續牽線搭橋，為推動柬泰重建和平發揮建設性作用。

他還說，希望柬泰兩國採取有效措施保障中方項目和人員安全，警惕有人「散布不實之詞」抹黑中國與兩國的友好關係。

根據這則報導，巴速坤及希哈薩都高度讚賞中方「秉持客觀公正立場、居中勸和促談」，並歡迎中方特使穿梭調停，期待中方為推動局勢降溫及重建和平發揮更重要作用。（編輯：邱國強/徐崇哲）1141218