王毅與泰柬外長通電話 「警惕有人試圖抹黑中國與泰柬友好關係」

泰國軍方12月17日朝柬埔寨發射砲彈，從泰國素林府方面遙望，可見到柬埔寨境內起火。美聯社



泰國與柬埔寨本月再度於爭議邊境爆發軍事衝突，雙方交火已逾10天，仍無停火跡象。中國外交部長王毅18日分別與柬埔寨及泰國外長通電話，表示要警惕有人試圖抹黑中國同泰柬的友好關係。

2025年12月15日，柬埔寨暹粒省斯雷斯南縣居民遭泰軍轟炸，帶著家當緊急撤離。美聯社

中國官媒新華社18日晚間報導，王毅分別和柬埔寨副總理兼外長巴速坤（Prak Sokhonn）及泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）通電話，據稱兩國向他表達降溫停火的意願。

王毅表示，身為柬泰兩國的朋友和近鄰，中方最不希望看到兩國兵戎相見，對衝突造成雙方平民傷亡深感痛心。這輪衝突強度遠超以往，持續下去對雙方都無益，也有損東協團結。當務之急是做出決斷、盡快停火、及時停損、重建互信。

王毅還指出，中方在柬泰邊境爭端問題上堅持勸和促談、公平公允，支持東協的調停努力。

中國外交部亞洲事務特使已啟程赴柬、泰穿梭溝通，中方將繼續牽線搭橋，為推動柬泰重建和平發揮建設性作用。

王毅表示，希望兩國採取有效措施保障中方項目和人員安全，警惕有人散播不實之詞抹黑中國同兩國的友好關係。

報導指出，巴速坤和希哈薩高度讚賞中方秉持客觀公正立場、居中勸和促談，歡迎中方特使穿梭調停，期待中方為推動局勢降溫及重建和平發揮更重要作用。

泰國軍方18日發表聲明指出，已有21名軍人及21名平民在這波衝突中陣亡。

