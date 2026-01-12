王毅與索馬利亞外長通話 稱支持維護主權完整

（中央社記者呂佳蓉北京12日電）中國外長王毅當地時間11日與索馬利亞外長德埃舉行電話會談。王毅表示，中國支持索馬利亞維護國家主權、統一與領土完整，反對「索馬利蘭勾結台灣當局謀獨的行徑」。

根據中國外交部網站消息，王毅在訪問非洲途中與索馬利亞外長德埃（Abdisalam Dhaay）舉行電話會談。王毅強調，中索戰略夥伴關係不會受一時一事的影響。中方高度讚賞索方以實際行動恪守一個中國原則。

王毅說，「我們將一以貫之支持索馬里（索馬利亞）維護國家主權、統一和領土完整，反對索馬里蘭（索馬利蘭）勾結台灣當局謀獨的行徑。無論國際風雲如何變化，中方都將深化兩國經貿、安全、防務等領域合作，以中非人文交流年為契機，加強兩國友好交往，鞏固好、發展好兩國戰略夥伴關係。」

據中方訊息，德埃則表達索方感謝中方支持維護國家的主權和領土完整，反對一切分裂和恐怖行徑，幫助索方實現國家的穩定與發展。他聲稱，「索方恪守一個中國原則，認為台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，涉台問題完全是中國的內政」。

索馬利蘭位於非洲之角東北部，東部和索馬利亞接壤。1991年索馬利亞內戰時，索馬利蘭宣布脫離索馬利亞。

2025年12月，以色列正式承認1991年宣布脫離索馬利亞獨立的索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」，中國外交部當即表示「堅決反對」。

在以色列承認索馬利蘭獨立後，中國外交部日前宣布王毅1月7日至12日應邀訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托。

不過，王毅訪問索馬利亞的行程調整，他在8日結束對衣索比亞的訪問後，跳過了索馬利亞，9日直接前往坦尚尼亞。此舉引起揣測。

中國駐索馬利亞大使館以不具名發言人答媒體詢問名義表示，中方因「日程安排原因」調整王毅有關訪問行程，雙方正就下一步安排保持溝通。（編輯：陳鎧妤）1150112