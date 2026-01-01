王毅與韓外長通話：批日開倒車盼韓守一個中國原則

（中央社台北1日電）韓國總統李在明訪問中國前，中國外交部長王毅昨天應約與韓國外長趙顯通電話。王毅表示，「日本一些政治勢力試圖開歷史倒車」，相信韓方會採取正確立場，在「台灣問題上恪守一個中國原則」。

李在明將於4至7日對中國進行國是訪問，並與中國國家主席習近平會面。據中國外交部，王毅在去年12月31日應約與趙顯通電話。

王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中韓關係走出低谷、重回正軌，穩步呈現向好發展勢頭。中方重視並歡迎李在明訪中，相信在雙方共同努力下，此訪將推動中韓戰略合作夥伴關係取得新進展。

廣告 廣告

王毅表示，今年是抗戰勝利80週年，「面對日本一些政治勢力試圖開歷史倒車，為侵略殖民罪行翻案，相信韓方會秉持對歷史和人民負責的態度，採取正確立場，維護國際正義，包括在台灣問題上恪守一個中國原則。」

據中方訊息，趙顯表示，李在明高度重視對中國的合作，堅定致力於發展韓中戰略合作夥伴關係。韓方願與中方密切配合，確保李在明訪中順利、成功。韓方尊重一個中國立場不會改變。

據朝鮮日報昨天報導，關於近期中日圍繞台灣發生的矛盾，中國可能要求韓方表明立場。韓國外交部日前表示，「希望台灣海峽和平穩定，通過對話與合作實現兩岸關係的和平發展。」

韓聯社昨天報導，李在明此次訪中將進一步鞏固雙邊溝通渠道，以經濟領域為中心致力恢復雙邊合作關係。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1150101