王毅訪可倫坡 斯里蘭卡請求中國重建遭氣旋重創基礎建設

斯里蘭卡外長赫拉特(Vijitha Herath)今天(12日)表示，斯里蘭卡已請求中國協助重建在年11月遭氣旋迪特瓦(Cyclone Ditwah)重創的關鍵基礎設施。這場氣旋造成至少641人喪生，並帶來廣泛破壞。

赫拉特表示，他在與中國外長王毅的會談中提出這項請求。王毅在結束對坦尚尼亞與賴索托的訪問後，於今天抵達可倫坡。

赫拉特在聲明中表示：「我特別請求中國政府，在基礎建設發展方面提供協助，包括重建受創的道路、鐵路與橋梁。」

他並補充說，王毅已「承諾他會親自介入」，協助斯里蘭卡從這場致命氣旋中復原。

赫拉特說，雙方也討論了推進貿易、投資與觀光等領域的合作。

近年來，中國與印度持續競逐在這個具戰略地位的南亞島國競爭影響力。斯里蘭卡向中國尋求援助之際，新德里在3周前承諾，將提供4.5億美元人道援助，用於氣旋災後復原。

斯里蘭卡共2,200萬的人口中，逾一成受到這場氣旋影響。世界銀行(World Bank)估計，氣旋造成的實際損失約達41億美元。