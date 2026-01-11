王毅訪問非洲 反對「干涉」坦桑尼亞內政

（德國之聲中文網）王毅是去年底坦桑尼亞發生血腥鎮壓選舉抗議者事件以來，首位對坦桑尼亞進行正式訪問的外國外交部長。

坦桑尼亞反對派稱，在去年10月29日舉行的議會和總統選舉之後，至少有2000人被安全部隊殺害，國際觀察員認為此次選舉存在舞弊。

近年來在坦桑尼亞投入巨資的中國，並未對此次鎮壓行動發表評論。該行動引發了全球範圍內的批評浪潮，並促使美國重新評估與坦桑尼亞的雙邊關系。

據新華社周日報道，中方祝賀坦桑尼亞去年成功舉行大選，重申“對坦桑尼亞國家領導和體制獨立處理內部事務的充分信心”。

王毅會見了坦桑尼亞總統哈桑（Samia Suluhu Hassan），後者在選舉中以98%的得票率連任。

中國外交部的新聞稿稱，王毅表示，支持坦桑尼亞人民走出一條符合自身國情的成功發展道路，反對任何外部勢力以各種借口干涉坦方內政。

坦桑尼亞政府的聲明承諾加強合作，並指出過去五年兩國貿易額有所增長，“這要歸功於中國向非洲開放市場的政策”。

坦桑尼亞外交部稱，中國加大了對該國經濟特區的投資，僅2025年一年，就有343個中國投資項目在這些特區注冊，總金額達31億美元。

去年11月，中國與坦桑尼亞和贊比亞簽約，啟動投資額14億美元的坦贊鐵路改造升級項目。

取消索馬裡之行

在訪問坦桑尼亞之後，王毅將繼續他的非洲之行，前往萊索托（Lesotho）。美國對萊索托征收的關稅使該國與華盛頓關系緊張。今年3月，特朗普在國會為削減發展援助辯護時，提到萊索托，說這是一個“沒有人聽說過的國家”。

王毅非洲之行的第一站是埃塞俄比亞。周五，王毅取消了原定對索馬裡的訪問——這本將是自1991年索馬裡政權垮台以來中國外長首次訪問該國。

不久前以色列正式承認1990年代從索馬裡分離並宣布獨立的索馬裡蘭（Somaliland），成為第一個承認索馬裡蘭的聯合國成員國。因此，中國外長本周的訪問行程受道矚目。

索馬裡蘭獨立政權總統府部長哈達爾·侯賽因·阿卜迪（Khadar Hussein Abdi ）稱，中國外交部長因安全顧慮而決定取消在索馬裡首都摩加迪沙的停留行程。中國駐索馬裡大使館則聲明表示，王毅行程推遲是由於“日程安排原因”。

中國外交部官網周日發布消息，王毅與索馬裡外長德埃舉行了電話會談。王毅重申支持索馬裡維護國家主權、統一和領土完整，反對“索馬裡蘭”勾結台灣當局謀獨的行徑。2020年，台灣與索馬裡蘭互設代表處。

作者: 德正 (法新社)