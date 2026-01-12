即時中心／温芸萱報導

針對中國外交部長王毅近日訪問非洲多國期間，再度宣稱「一中原則」並散布侵害我國主權的不實論述。我國外交部今（12）日表達嚴正抗議與強烈譴責。外交部強調，台灣是主權獨立國家，台灣主權屬於全體台灣人民，未來只能由台灣人民決定，任何將台灣納入中國的說法皆不可接受，並呼籲各國應以理性判斷與尊重主權為前提推動合作。

有關王毅1月8日至11日訪問非洲衣索比亞、坦尚尼亞及賴索托等國期間，持續罔顧客觀歷史事實，重彈所謂「一中原則」老調，並扭曲、散播嚴重侵害我國主權的謬論。索馬利亞外長更在與王某舉行電話會談時，錯稱所謂「涉台問題完全是中國的內政」的逢迎言論。對此，我國外交部今日表達嚴正抗議與譴責，並對相關國家媚和中國的荒唐立場表示高度遺憾。

廣告 廣告

外交部重申，台灣是主權獨立的國家，任何妄圖以不實敘事將我國納入他國領土的說法均屬錯誤且不可接受。中方持續以威脅利誘與話語操弄的方式，在國際場合一再散布虛假訊息，已嚴重挑戰國際秩序與和平，更清楚揭示其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以高度重視。

同時，外交部表示，台灣長期致力協助非洲理念相近國家在教育、醫療及基礎建設等領域的發展合作，成果有目共睹。外交部呼籲各國應堅守主權獨立與理性判斷原則推動國際交流合作，方為福國利民的長久之道。中華民國台灣願與所有尊重主權平等、秉持互利合作原則的理念相近非洲國家，持續深化友好合作，共同推動人民與社會的福祉。

最後，外交部強調，台灣主權屬於全體台灣人民，只有台灣人民才能決定台灣的未來。作為國際社會的良善力量，台灣將持續捍衛自由民主價值及維護我國國家主權。外交部也呼籲並歡迎守護民主價值的理念相近國家共同合作，全力遏制威權擴張，為非洲永續發展及國際社會做出更多貢獻。

原文出處：快新聞／王毅訪非又瞎扯「一中」 外交部重申：台灣主權獨立

更多民視新聞報導

「鬍鬚張」要漲價了！「小碗飄香魯肉飯漲5元」6大系列、48品項漲3.8％

民進黨高雄市長初選倒數24小時！許智傑火力全開 偕在地立委打「團體戰」

中國用詞恐淪文化滲透起點 徐國勇示警：長期累積可能造成認知偏移

