王毅訪非：穩固中共外交「基本盤」
中共外長王毅於本月7日至12日訪問非洲，此行原定先後訪問的國家是衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞和賴索托，但其中卻跳過了索馬利亞這一站。索國表示是「技術性」原因；而大陸方面則聲稱，是因「日程安排」而調整訪問行程。
今年是中非開啟外交關係70年，也是「中非人文交流年」。根據中共的外交戰略布局，「發展中國家是基礎」。發展中國家集中於亞洲、非洲和拉丁美洲地區。其中，中共對非洲特別重視。例如，過去35年來，非洲都是中共外長每年外訪的首選之地，今年也不例外。為何如此「一以貫之」？王毅在與非盟（UA）委員會主席優素福（Mahamoud Ali Youssouf）舉行「中國－非盟第九次戰略對話」時表示：一是對中非友誼的傳承；二是體現對非政策的穩定；三是展現發展中國家的團結。
除了加強外交關係外，「中非人文交流年」的意義就是進一步加強雙方在文化、教育、旅遊、藝術、青年等各領域交流合作，推動雙方關係不斷向前發展。
衣索比亞是王毅此行的第一站，也是中共歷任外長訪問非洲次數最多的國家。衣國有「東非小中國」之稱，仿效中共的發展模式，已成為非洲成長最快的大型經濟體。衣國過去20年平均每年GDP成長率近10%，關鍵因素即是背後擁有中共的財力支持。國際貨幣基金組織預測，衣國今年的經濟成長率將達7.2%。
中共與衣索比亞於2023年10月建立了「全天候戰略夥伴關係」。中共承建聯接衣國首都亞的斯亞貝巴和吉布地首都吉布地港的亞吉鐵路，這是東非第一條電氣化鐵路。值得注意的是，中共在吉布地建有第一個海外基地。
坦尚尼亞被視為中非友好的樣板。中共近年來在坦國投下大筆資金，2025年在坦尚尼亞的低稅收經濟特區，就有343個中共出資的計劃註冊，總價值近31億美元。中共在坦尚尼亞最重要的「投資」是1970年代興建的坦尚鐵路。這條鐵路連結內陸的尚比亞與坦尚尼亞的三蘭港（Dar es Salaam）。除前蘇聯為埃及興建的阿斯旺（Aswan）水壩外，坦尚鐵路被認為是冷戰時期，社會主義國家最大的援外計劃。
外界認為，中共援建坦尚鐵路的目的，不僅是對外出口銅礦，而且還有外交和軍事等重要戰略價值。例如，坦尚尼亞在中共進入聯合國的過程中，即扮演了重要的角色。目前中共又增加投資近14億美元，用於翻新這條鐵路。
與此同時，外界注意到美國也在該地區支持建設另一條面向西部的重要鐵路走廊，該走廊連接尚比亞及剛果，通往安哥拉大西洋沿岸的羅必多（Lobito）港，目的是分散中共對於非洲重要礦產的掌控。
王毅訪問賴索托，旨在凸顯北京將自身定位為自由貿易倡導者的努力。去年賴索托是全球最貧窮國家之一，國內生產總值僅略高於20億美元，是去年受美國總統川普全面關稅措施打擊最嚴重的國家之一，其對美出口面臨高達50%的關稅。
王毅的「過門不入」，並沒有減低索馬利亞在中共眼裡的戰略重要性。索國扼守亞丁灣和紅海入口，全世界航運、石油很大部分從這裡經過。中共與索馬利亞於1960年12月14日建交，但受索國內戰影響，中共駐索國大使館於1990年代關閉，直至2014年10月13日重新啟用。
索馬利亞西北部地區，於1991年內戰時宣布獨立為索馬利蘭共和國，但未被國際社會普遍承認。去年12月，以色列成為首個正式承認索馬利蘭的國家。對此，索馬利亞總理辦公室發出強烈譴責，認為以色列的「非法舉動」，是對索馬利亞主權的「蓄意攻擊」。
中共公開支持索馬利亞的立場。原定此行訪問索國的王毅，將是1980年代以來首次訪問該國的中共外長。索國政府對此高度期待。王毅雖未順利成行，但與索國外長費琦（Ahmed Moallim Fiqi）進行了電話會談。王毅在電話中強調：「中索戰略夥伴關係不會受一時一事的影響」；「無論國際風雲如何變化，中方都將深化兩國經貿、安全、防務等領域合作。」
王毅在電話中特別提到：「中方高度讚賞索方以實際行動恪守一個中國原則。」台灣與索馬利蘭於2020年7月1日宣布互設代表處。外界判斷王毅取消訪問索馬利亞的行程，可能和當地複雜的情勢有關。
王毅今年非洲之行的特殊意義，是要因應地緣政治的變化，為中共穩固其在外交的「基本盤」。
川普以軍事行動跨境抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），就是轟動全球的地緣政治大事。在大陸學者看來，川普政府此舉不僅在能源安全和經濟投資領域對中共利益產生重大影響，並使中共外部環境面臨嚴峻挑戰。
委內瑞拉係中共在南美唯一「全天候戰略夥伴」，馬杜洛被捕重挫中共既有拉美戰略。大陸學者黃靖認為，美國片面破壞國際法規則不利中共，並圖製造寒蟬效應以動搖全球南方國家與中共合作根基；若美國在西半球成功藉拳頭劃分勢力範圍，將鼓舞其盟友在亞太更具挑釁性。
從新版《美國國家安全戰略》報告的內容看，「川普2.0」的地區戰略是「穩中求進」，即穩定美國在西半球的獨占性地位後，再把觸角伸向全球其他地區，包括非洲在內。川普政府認為美國在非洲的即時投資領域（有望獲得良好回報），包括能源部門和關鍵礦產開發。
「川習會」預期在今年舉行，但《法蘭克福匯報》評論指出，中美之間的制度性衝突已經不可避免，目前雙邊關係出現的緩和跡象，只是下一輪衝突升級的序曲。
中共在非洲長期投下大量人力與財力，王毅此行就在確保非洲的關鍵原物料及供應鏈環節，不會讓美國「後來居上」，取得了控制權。
【作者 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授】
