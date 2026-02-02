王毅：中俄應在涉核心利益問題加大相互支持

（中央社台北2日電）中國外長王毅昨天在北京會見到訪的俄羅斯國安會秘書長蕭伊古（Sergei Shoigu）時強調，中俄應就關乎兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持。

據中國外交部官網，同時也是中共中央政治局委員、中央外辦主任的王毅會見時表示，當前世界更加變亂交織，二戰後國際秩序和國際關係準則受到嚴重衝擊，世界面臨倒退回叢林法則的現實危險。

王毅說，中俄作為世界大國和聯合國安理會常任理事國，有責任有義務踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

王毅強調，中俄互為最大鄰國和新時代全面戰略協作 夥伴，應就關乎兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，維護好兩國各自和共同利益。他也形容元首引領是中俄關係高水平發展的最大優勢和根本保障。

中國外交部官網並公布，雙方還就共同關心的各種國際和地區問題深入進行了戰略溝通。

另據俄國衛星通訊社，蕭伊古在會談後表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平保持著密切對話，今年將繼續展開定期交流。

蕭伊古強調，「莫斯科與北京將對西方國家破壞俄中戰略夥伴關係的企圖作出共同回應」。

他說，「西方國家...妄圖拆散我們的夥伴關係。我們絕不會坐視不理」。

他也說，兩國在國際舞台上保持著傳統高水平的協調合作，在維護國家利益、主權與安全方面的立場高度一致或相近。

在台灣議題方面，蕭伊古說，「我們在台灣問題上將持續堅定地支持北京」。

蕭伊古並且表示，俄羅斯正密切關注日本加速推進軍事化的政策。

蕭伊古同時提到，俄羅斯願與北京加強外交協調，包括在聯合國和安理會平台，以及金磚國家、上海合作組織等多邊框架內，「構建覆蓋整個歐亞大陸的、平等且不可分割的安全體系」。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1150202