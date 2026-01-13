王毅：一切壓迫和霸凌都將被逐出非洲

（中央社台北13日電）中國外交部長王毅12日結束非洲之行後向媒體表示，中國對非洲合作堅持的是「一個都不能少，一國都不能掉隊」，呼籲國際社會加大對非洲的投入；並指「一切壓迫和霸凌都將被逐出非洲，永不回返」。

據中國外交部官網，王毅12日結束非洲之行後接受中國媒體採訪。王毅表示，過去一年世界很不太平，非洲更不容易。當非洲再次被「遺忘」的時候，中國把非洲作為每年外交的起點。

王毅表示，當非洲面對關稅「大棒」衝擊時，中國宣布給予非洲各國零關稅的「大禮」。當一些外部勢力擺出「教師爺」模樣對非洲事務指手劃腳時，中國堅定支持非洲維護自身的主權安全和民族尊嚴。

廣告 廣告

王毅表示，中國對非洲實施零關稅，是中國主動擴大單邊開放的重要舉措，展現中國願意承擔更多的國際義務，堅定擴大高水平的對外開放。零關稅作為貿易和投資的複合舉措，將與非方擴大出口、吸引投資、增加就業等需求相互促進，帶動中非綠色產業、電子商務和支付、科技、人工智慧等新興領域合作，中國的大市場將真正成為非洲的大機遇。

王毅表示，中非雙方將永遠堅定站在一起，堅決捍衛「聯合國憲章」，堅定維護非洲各國人民的正當權益。「『新自由主義』在非洲已瀕臨破產，『新殖民主義』在非洲也不會有市場，一切壓迫和霸凌都將被逐出非洲，永不回返」。

王毅表示，通往現代化的道路不存在單一範式，現代化並不等於西方化，西方化也不一定就能實現現代化，關鍵是要找到符合自身國情、並能得到人民擁護的發展道路。中方願與非洲國家搭建起制度化平台，展開治國理政經驗的交流，支持非洲國家積極探索符合本國實際需求。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1150113