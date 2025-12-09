王毅：台灣地位已被七重鎖定

大陸外交部9日公告，中共中央政治局委員、外交部長王毅8日在北京與德國外長瓦德福會談時，就台灣歷史事實和法理經緯進行闡述，指出台灣自古以來就是中國領土，並透過《開羅宣言》、《波茨坦公告》、聯大2758號決議等文件內容，從政治、法理上充分證明台灣就是中國領土，台灣地位已經被「七重鎖定」，圖謀台獨就是分裂中國領土，支持台獨就是干涉中國內政。

對此，我外交部發言人蕭光偉駁斥，中方所謂的「鎖定」可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，只說了自己有利之處，其他不符中方立場的則一概否認，「這樣的鎖定，即便鎖定700次、7000次也不會成真。」

王毅抨擊日本現職領導人日前竟發出台灣有事，日本就可以使用武力的荒謬言論，與德外長會談時更逐一列出所謂「七重鎖定」。最早是1943年12月，中美英發表《開羅宣言》明確規定，日本戰後必須將所竊取於中國之領土台灣等歸還中國；1945年7月，中美英共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》第八條規定，《開羅宣言》之條件必將實施。

直至1945年8月15日日本戰敗，日本天皇承諾忠實履行《波茨坦公告》各項規定並無條件投降；10月25日，中國政府宣佈恢復對台灣行使主權，並在台北舉行台灣受降儀式。

1949年，中華人民共和國取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，對包括台灣在內的全部領土行使主權；1971年第26屆聯大通過2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利。

1972年《中日聯合聲明》，日本政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，1978年《中日和平友好條約》，確認《中日聯合聲明》所表明的各項原則應予嚴格遵守。

大陸媒體《牛彈琴》9日撰文表示，之所以對瓦德福解說「七重鎖定」，原因涉及其對台灣問題不夠了解，期許曾經歷分裂之痛的德國，「將心比心」，充分理解支持中國維護國家的主權和領土完整，反對一切台獨行徑。