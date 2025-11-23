王毅：各國有權對日本罪行再清算

陸日因台灣議題再度緊張之際，大陸外交部長王毅23日再以強硬措辭痛批，日本現職領導人「講了不該講的話，越了不應碰的紅線」，並警告日方一意孤行、一錯再錯，所有主張正義的國家和人民「都有權利對日本的歷史罪行進行再清算」。

值得關切的是，針對大陸駐日大使館21日發文，引用《聯合國憲章》的《敵國條款》，暗示大陸有權可直接對日動武。日本外務省在社群平台上發文直言，所謂《敵國條款》早在1995聯大會議就已通過決議，確認該條款已失去效力，就連大陸也投了贊成票。

面對北京步步進逼，日本《每日新聞》昨發布22、23日全國民意調查結果顯示，即使當前日陸關係惡化，日相高市早苗內閣支持率仍高達65％，與10月底上任時持平；50％受訪者認為高市的「台灣有事論」沒有問題。

王毅在結束對吉爾吉斯等中亞三國的訪問後，23日受訪時指出，中亞國家均強調堅守「一個中國原則」，在核心利益問題上堅定相互支持，這是「中國─中亞命運共同體」的應有之義。王毅直言，日本應該在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。但令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。

「中國人民在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓。」他表示，日本政府在「中日4個政治文件中」已就台灣問題作出承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須恪守。

王毅更強調，陸方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。

大陸軍事施壓也與外交強硬同步。共軍繼在黃海中部、南部舉行實彈射擊後，共軍從11月23日至12月7日一連14天，又將在渤海海峽與黃海北部指定海域執行軍事任務。火箭軍同日也推出武嚇影片，大曬多型陸基洲際彈道飛彈，包括東風-61與東風-5C。

共軍24日6時至17時，將在山東威海劉公島東部水域進行實彈射擊。值得一提的是，劉公島是清朝北洋艦隊的總部，甲午戰爭的關鍵戰役就發生在劉公島，當時日軍全殲北洋艦隊就在該地。共軍選在該水域實彈射擊，意義頗為濃厚。

共同社報導，據透露，香港政府已中止與日本駐香港總領事館之間的官方交流，此舉被認為是追隨大陸官方對日本採取的反制措施。儘管陸日劍拔弩張，但共同社指出，日本駐陸大使館22日仍照規畫舉辦日本書籍展覽會與和食文化交流活動。