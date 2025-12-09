王毅：日本企圖借台灣生事，是可忍孰不可忍

（德國之聲中文網）中國外長王毅對到訪的德國外長瓦德富爾說，日本“企圖向中國發出武力威脅，是可忍孰不可忍”，並指責日本有“企圖復活軍國主義的野心”。

德國外長瓦德富爾本周訪華，周一與王毅等中國高層官員會面。王毅在會見瓦德富爾時，除了談及中德關系、烏克蘭戰爭以及強調中方一貫的對台立場外，也再次對日本提出言辭激烈的批評。

王毅特別提到“日本現職領導人涉台錯誤言論”。他對瓦德富爾說，“與德國不同，日本戰後80年來仍未徹底反省侵略歷史”。

這位中國外長表示：“今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。日本作為戰敗國，尤應深刻反省，謹言慎行。但恰恰是這個曾經殖民台灣50年、對中國人民犯下累累罪行的國家，其現職領導人竟然想借台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，是可忍孰不可忍。中國人民和世界上一切愛好和平的人民，都有責任維護聯合國憲章宗旨和原則，都有義務阻止日本再軍事化甚至企圖復活軍國主義的野心。“

日本近日稱中國戰機12月6日對日本軍機進行“雷達照射”，譴責這是危險行為。中國則指責日本派出戰機多次接近並干擾中國海軍此前已宣布的航母艦載機飛行訓練。

對於中方的回應，日本內閣官房長官木原稔重申了東京的立場。他在周二的記者會上表示，使用斷續雷達照射日本軍機“是一種危險行為，遠超出了安全和必要的範圍”。

不過，木原稔沒有證實媒體關於中方拒接日方熱線電話的報道。有媒體報道稱，在“雷達照射”事件發生期間，北京方面沒有接聽日本通過雙邊熱線打來的電話。

過去一個月，中日關系持續惡化，此前日本首相高市早苗發表“台灣有事”言論，表示若中國對台灣采取軍事行動，可能構成日本“存亡危機事態”，日本可做出軍事回應。

作者: 德正 (綜合報道)