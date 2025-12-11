王毅12日開啟中東3國訪問 舉行雙邊會談

中國外交部今天(11日)表示，中國外長王毅將於12日開啟對中東的訪問，將在阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和約旦舉行雙邊會談。

中國外交部在聲明中表示，王毅將於12月12日至16日訪問中東，與三國外長舉行會談，「就雙邊關係、中東局勢和共同關心的重大問題交換意見」。

近年來，北京加強與中東的經貿和外交關係，以對抗美國在該地區長期的影響力。

中國外交部發言人郭嘉昆表示：「中方希望透過此次訪問，鞏固與這三個國家的政治互信。」

北京一直試圖將自己塑造成中東地區的調解人。2023年，北京斡旋促成沙烏地阿拉伯和伊朗復交。在以巴衝突中，北京並把自己描繪成比對手美國更為中立的角色。中東也是中國旗艦基礎建設計畫「一帶一路」倡議的重要組成地區。(編輯：許嘉芫)