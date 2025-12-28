「王母娘娘要我幫她」！萬華廟祝「伸進內衣狂揉」耳邊低語：心裡想著神明

萬華一名廟祝猥褻女信徒。示意圖／取自免費圖庫pixabay

台北市萬華區某知名神壇一名前廟祝，竟假借「王母娘娘指示清理兩儀」之名，趁女信徒獨自在神壇靜坐時伸手進衣服裡揉胸、摳弄乳頭，導致女子出現嚴重心理創傷，事後還否認犯行，直到庭前才改口認罪。台北地方法院審理後，認為前廟祝濫用宗教信任、行為惡性重大，依強制猥褻罪判刑10月，全案仍可上訴。

根據判決書，台北市萬華區一名黃姓男子過去擔任艋舺某知名神壇的廟祝，雖已不再主持神壇，但仍經常到場協助廟務，在信徒間頗有影響力，他在2024年8月3日這天，因A女和男友首度前往該廟參拜而結識女方。A女和男友接著又於8月4日晚間7時左右再次前往廟宇參拜，並與黃男及其他人在現場聊天，未料卻被黃男多次伸手觸摸身體部位，只是她當下未察覺異狀，因此沒有特別反應。

不料，黃男當晚9時51分左右見到A女獨自走到神壇前靜坐時，竟趁著四下無人、跟隨A女進入神壇區域，對A女誆稱「王母娘娘指示要幫妳清理兩儀、打開心中的結」，隨後就將手伸入A女衣服及內衣內，撫摸揉捏A女的胸部、腹部與其背部，過程中還告訴A女要「心裡想著神明」。

事件發生後，A女的母親發現女兒精神狀況明顯惡化，除了變得不太說話，還曾在馬路中央行走時對汽車鳴笛毫無反應，精神相當恍惚，更對父親產生排斥、嫌棄父親氣味異常，甚至在收到法院傳票時試圖將傳票藏起，一提到開庭就出現顫抖、臉紅等，明顯受到嚴重創傷。

對此，黃男在警詢與檢方偵查時都否認犯行，辯稱是「王母娘娘的磁場打來，要我幫A女把心中的結打開」，並稱他將手深入A女內衣，只是在替其「轉開兩儀」，雖覺得行為不妥，但當下並無男女之想，直到案件進入法院審理的準備程序，黃男才改口認罪。

台北地院審理後，認為黃男身為神壇廟祝，理應肩負安定人心的宗教角色，卻利用信徒對神明的信仰與對其本人的信任，假借施法名義滿足私慾，嚴重破壞宗教應有的社會功能，也對被害人身心造成難以抹滅的傷害，行為惡性重大，雖然黃男後來坦承犯行，也有和解意願，但因賠償金額差距過大，雙方至今未達成調解，黃男並未彌補A女所受損害。法院審酌黃男家庭生活經濟狀況等一切情狀，最終依強制猥褻罪判處黃男有期徒刑10月。全案仍可上訴。



