王母救世宮捐新北水箱消防車 消防局汐止分隊添生力軍





汐止王母救世宮適逢宮慶，將募資購得的一輛嶄新水箱消防車，今（4）日捐贈新北市政府消防局第六救災救護大隊汐止分隊，捐贈儀式由宮主黃英敏女士代表將象徵性大鑰匙交接給消防局局長陳崇岳，消防局也回贈迷你消防車模型與感謝狀。汐止區區長林慶豐及眾地方仕紳、善心大德到場觀禮，場面溫馨感人。

新北市政府消防局長陳崇岳感謝王母救世宮這份雪中送炭的善舉，不只是捐一台車，更是把汐止人的生命安全放在心上，表達由衷感謝，讓我們感受到宮廟帶頭、居民響應的溫暖，看見信仰如何轉化成實實在在的公益力量。

王母救世宮宮主黃英敏女士回憶道，今年5月初我與侯友宜市長共同出席廣修禪寺浴佛祈福活動時，曾向侯市長提及欲捐贈消防車一事，雖只一面之緣，侯市長真的記在了心裡，指示消防局人員主動與王母救世宮聯繫，他真的是位在乎民眾福祉的好市長。

王母救世宮於2016年安座於汐止，供奉王母娘娘與金母娘娘，數年來不僅香火鼎盛，更以「慈悲救世、護佑眾生」為宗旨，長期投入社會公益，近年來已連續捐贈災情勘查車及多項裝備器材予警消團體。這次捐贈的水箱消防車為2噸級水箱車，配備高壓泵浦、可迅速於無消防栓地區獨立供水，特別適合汐止山坡地住宅、老舊社區巷弄及基隆河沿岸災害搶救。

儀式最後由宮主為新車舉行過火淨車儀式，祈求出勤平安、救災順利。這台水箱消防車不僅大幅提升汐止分隊的救災能量，更見證了汐止王母救世宮與地方消防單位之間的深厚情誼。信仰從來不只是燒香拜拜，而是化為最具體的愛與守護，當警笛響起水箱消防車將載著信眾的感恩與祝福，奔向每一場需要救援的現場。

