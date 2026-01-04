王母救世宮捐贈水箱消防車 新北消防汐止分隊添生力軍

汐止王母救世宮水箱消防車捐贈儀式(右一:消防局局長陳崇岳、左一:王母救世宮宮主黃英敏)。（圖：新北市消防局提供）

▲汐止王母救世宮水箱消防車捐贈儀式(右一:消防局局長陳崇岳、左一:王母救世宮宮主黃英敏)。（圖：新北市消防局提供）

一輛嶄新的水箱消防車於四日正式進駐新北市政府消防局第六救災救護大隊汐止分隊，這台價值不斐的專業救災車輛，是由汐止王母救世宮所募資捐贈。適逢王母救世宮宮慶，今日中午在王母救世宮前廣場舉行隆重捐贈儀式，宮主黃英敏女士代表宮廟將象徵性大鑰匙交接給新北市政府消防局長陳崇岳，消防局也回贈迷你消防車模型與感謝狀。

廣告 廣告

王母救世宮於二０一六年安座於汐止，供奉王母娘娘與金母娘娘，數年來不僅香火鼎盛，更以「慈悲救世、護佑眾生」為宗旨，長期投入社會公益，近年來已連續捐贈災情勘查車及多項裝備器材予警消團體。這次捐贈的水箱消防車為二噸級水箱車，配備高壓泵浦、可迅速於無消防栓地區獨立供水，特別適合汐止山坡地住宅、老舊社區巷弄及基隆河沿岸災害搶救。

王母救世宮宮主黃英敏女士回憶道，「今年五月初我與侯友宜市長共同出席廣修禪寺浴佛祈福活動時，曾向侯市長提及欲捐贈消防車一事，雖只一面之緣，侯市長真的記在了心裡，指示消防局人員主動與王母救世宮聯繫，他真的是位在乎民眾福祉的好市長。」

陳崇岳致詞時滿懷感謝，「汐止分隊轄區山區多、部分社區巷弄狹窄、人口密集，這台水箱車未來將成為汐止最前線的救災利器，等於為弟兄們插上翅膀！王母救世宮這份雪中送炭的善舉，不只是捐一台車，更是把汐止人的生命安全放在心上，我們由衷感謝、永遠感念！讓我們感受到宮廟帶頭、居民響應的溫暖，看見信仰如何轉化成實實在在的公益力量。」

儀式最後，由宮主為新車舉行過火淨車儀式，祈求出勤平安、救災順利。這台水箱消防車不僅大幅提升汐止分隊的救災能量，更見證了汐止王母救世宮與地方消防單位之間的深厚情誼。