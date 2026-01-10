王氏家族捐款、購地 溪口柴林腳基金會設健康據點揭牌

柴林腳教育基金會新據點今揭牌。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣溪口鄉柴林腳教育基金會自王氏家族開辦老人食堂以來，設立失智照顧據點、樂齡學習中心等，投入社區長輩照顧15年，為促進長輩健康，王家的王崑山、王崑池、王崑成3兄弟與家族購地並捐1000萬元，加上善心捐款，斥資3000萬元在柴林社區新建「溫馨夢想家」據點，未來將開辦運動課程，為社區長輩「顧健康」。

「溫馨夢想家」揭牌儀式今上午舉行，嘉義縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰、台灣旅遊交流協會主委賴瑟珍、大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍等人出席祝賀。

翁章梁說，柴林腳教育基金會由王氏家族開辦，長期推動社區老人照顧服務，還將王家祖厝整建作為社區長輩活動空間，因照顧的長輩人數增加、空間不夠；王家3兄弟事業有成、回饋故鄉，捐款、捐地新建「溫馨夢想家」，作為全鄉長輩社交、運動空間，度過快樂的老人生活。

基金會董事長王崑池說，2021年COVID-19疫情限制社交距離，發現祖厝的三合院空間不足，隔年父親王銅鉛、他們兄弟等子孫出資購買土地及捐款1000萬元，規劃「溫馨夢想家」一樓作為老少共學空間、二樓為樂齡健身房、三、四樓設計為照顧長輩空間的共老樂園。

基金會執行長王崑成說，約30年前他返鄉從事地政士，發現許多長輩僅靠一鍋反覆加熱的肉飽餐一頓，營養堪憂，2011年他開辦老人食堂顧長輩「巴肚」，2014年成立柴林腳教育基金會擴大推動。

王崑成說，老人食堂起初供餐僅20人，逐年增加至2萬人次，後來找到社區鄉親願提供閒置空屋打造成溫馨廚房，迄今供餐人數已增為6萬人次；10多年來，社區長輩僅花25元就能吃到營養餐食，其他村落長輩如要來此用餐或送餐到宅，酌收40至80元不等費用。

王崑成說，基金會以往顧長輩「巴肚」，如今「溫馨夢想家」落成設有運動器材，未來將開設運動課程，藉此鼓勵長輩運動、增強肌力，減緩老化、節省醫療資源。

新據點「溫馨夢想家」二樓規劃為樂齡健身房。(記者王善嬿攝)

柴林腳教育基金會二樓設有運動器材，未來將開設課程，鼓勵長輩運動、增強肌力。(記者王善嬿攝)

王氏家族捐祖厝作為社區長輩活動空間，新據點揭牌，舉辦揮毫贈春聯活動。(記者王善嬿攝)

柴林腳教育基金會執行長王崑成(右)說明服務成果。(記者王善嬿攝)

