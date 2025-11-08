王氏3兄弟感念母親賴寶珠 捐新北救護車及生理監視器
▲消防局主任秘書與捐贈者合影。照片從左至右分別為王佰煙、王佰誠、主任秘書張易鴻、王怡然女兒及王佰煙夫人。（圖：新北市消防局提供）
為弘揚無私奉獻精神，並提升新北市緊急救災救護品質，王氏三兄弟特別捐贈高頂救護車1輛及生理監視器1組予貢寮分隊使用，以期強化緊急救護效能。在第六大隊社后分隊舉辦捐贈典禮，由消防局主任秘書張易鴻代表受贈並回贈感謝狀，感謝王氏三兄弟的善心義舉。
王氏三兄弟感念母親賴寶珠一生熱心公益、關心社會，不論是幫助弱勢或支持教育皆不遺餘力，母親賴寶珠的精神深深影響王氏家人。今天王氏三兄弟特別代表家族，以母親賴寶珠的名義將這輛救護車及生理監視器捐贈給新北市政府消防局，希望這份心意能為社會帶來更多的溫暖與守護，這輛救護車不僅是交通工具，更象徵著王氏家人對生命的尊重與珍惜，希望在緊要關頭，能為需要幫助的人帶來希望與救援，也激勵更多人一同加入公益的行列。
近年來，新北市救護案件逐年增加，去年新北市救護案件為二十三萬餘件，緊急救護工作已成為民眾最需要政府提供的公共服務之一。在全體同仁的努力下，新北市ＯＨＣＡ（到院前心肺功能停止）患者康復出院率已從九十九年僅百分之三點一，提高至一一三年的百分之十一點六八，迄今已成功救回二千六百四十七條寶貴生命。救護車輛因使用頻繁，耗損量大，因此突顯「工欲善其事，必先利其器」的重要性。
「政府資源有限，民間力量無窮」，消防局主任秘書張易鴻除了致贈感謝狀表達對捐贈者的誠摯謝意外，也表示消防局將持續提供完善的緊急救護服務，更期望透過捐贈者的善行義舉能拋磚引玉，讓社會大眾更加重視救災救護品質，共同打造更安全的社會。
