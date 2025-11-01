王永慶長女逆襲》經營之神長女自掏腰包 王貴雲創業延續父親電池夢

2000年代初期，台塑集團創辦人王永慶曾指示集團投入電池研發，成立五個研發小組，涵蓋正極材料、電解液、隔離膜與電池芯等，但在2008年金融海嘯與他辭世後，相關部門也陸續縮編，但王貴雲以不同方式延續父志。

父女同志 電池夢未完

時間回到2003年，當時已高齡86歲的王永慶，對能源議題有著深遠憂慮。他認為石化燃料終將枯竭，未來世界將由「誰能掌握能源」決定競爭力，因此拍板成立五個電池相關研發單位，分別負責正極材料、隔離膜、電解液、電池芯與不斷電系統（UPS），希望台塑能成為亞洲第一個從原料到製程全自主的電池供應體系。

然而，電池研發是燒錢的長期戰。即使王永慶親自力挺，集團投入多年仍未見獲利，加上2008年碰上金融海嘯、王永慶辭世，台塑集團也只能被迫收攏戰線。

「但我父親說過，能源一定是未來的命脈。」王貴雲回憶，當時她人在南亞工作，負責其塑二部電池研發小組，想起王永慶的堅持，於是她決定拿出個人積蓄600萬元，買下南亞樹林廠的研發設備，帶著原團隊重新出發。

千日研發 不燒的電池

創業初期公司只有4人，王貴雲與團隊從最基礎的鋅氧、銀鋅、氫燃料到鋁離子電池全都嘗試過，屢敗屢戰。她笑說：「那時候連員工薪水都要自己墊。」

2016年，轉折終於出現。隨著磷酸鋰鐵（LFP）電池專利陸續到期，團隊發現這種材料在安全性與壽命上都優於三元鋰，若能提升其能量密度，就有機會打造出真正「不會燒的電池」。

於是，一場為期三年的「千日研發計畫」展開。團隊從過去錯誤中找答案，早期研究鋅氧電池時累積的人造石墨技術，如今成為負極關鍵；鋁離子製程的穩定控制經驗，也被成功應用於磷酸鋰鐵。2019年，終於研發出可穿刺、不燃燒的電芯，通過國際UL安全測試。

這項成果震驚業界，也讓王貴雲重新增資至35億元，在桃園購地十公頃，建構規模化量產基地。

從鴨子划水到國際舞台

2021年，公司正式更名為「長庚國際能源」。與早期低調研發不同，如今長庚能源已接連取得台電、台化、北市府、大江購物中心等儲能案場訂單，今年第一季營收突破3億元，已超越去年全年。

同時，公司積極布局海外市場。在日本市場，已獲湯淺、關西、川崎、熊本等地企業三年6,000套、逾2億元訂單；美國市場則以家用儲能為主，在德州休士頓設立組裝廠，採「台灣研發＋美國組裝」模式，以符合IRA法案在地化規範。

信念延續 父親未竟的事

回首近20年的創業歷程，王貴雲不諱言這是一條孤獨的路。如今，長庚國際能源從四人實驗室，成長為擁有完整電芯製造與儲能系統整合能力的本土企業，她不僅延續了父親的志向，也讓台灣在全球儲能產業鏈中多了一個屬於自己的品牌。