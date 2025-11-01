王永慶長女逆襲》20年磨一劍 她打造不燃電芯攻進日美市場

專注儲能電池系統的長庚國際能源，近期宣布重大擴產計畫。董事長王貴雲表示：「為因應海外市場需求，桃園觀音科學園區新廠將於2026年底完工、2027年初投產，屆時總產能將達2.45GW，是目前的五倍以上。」希望大幅提升產能，來滿足客戶需求。

經營之神長女創業 開發不易燃燒的安全電芯

長庚國際能源由台塑集團創辦人王永慶長女王貴雲創立，成立於2005年，致力於電池技術的研究和發展，前身名為「宏達國際電池」，2021年更名為「長庚國際能源」。從股東結構可見，公司深具王家血脈色彩，由王貴雲出任董事長，股東包括其夫婿陳徹、胞妹宏達電董事長王雪紅，以及第三代家族成員陳信生、陳主望與陳主愛等人。

歷經多年研發，長庚國際能源開發出「不易燃燒的磷酸鋰鐵電芯」，並取得國際UL安全認證，成功讓台灣在電池領域建立起自有技術根基。

觀音新廠啟動 2027年總產能上看2.45GW

近期，隨著國際市場需求攀升，長庚國際能源正式邁向量產擴張階段。目前樹林廠年產能約400MW，預計明年提升至450MW；桃園觀音科學園區新廠則將在2026年底完工、2027年初量產，將新增約2GW產能，總產能上看2.45GW。

王貴雲表示，長庚能源的電芯技術為百分之百國產，具備從電芯、模組到系統整合的完整垂直能力，是市場上少數能全程自主生產的本土企業。新廠導入全自動化生產與品管系統，結合自研電芯與模組製程，目標是建立台灣最完整的儲能製造基地，「我們希望用自己的技術與產品，證明台灣也能做出安全、可靠的電芯。」

日本市場爆發 三年6000套訂單、2億元規模

除了擴大國內生產基地，長庚國際能源也在海外市場嶄露頭角。王貴雲透露，公司已接獲日本湯淺、關西、川崎、神奈川、熊本地區多家工廠的儲能設備訂單，規模達三年6,000套、金額逾2億元。今年起長庚能源已陸續完成交貨，明年將正式大量出貨。

王貴雲指出，目前日本市場出貨占比約20%，預計2026年將提升至40%。由於日本客戶重視產品安全與穩定性，長庚國際能源以自主開發、通過UL9540A與IEC安規的電芯技術，獲得高度信任。

進軍美國市場 德州設組裝廠搶攻家用儲能

而長庚國際能源同時積極拓展美國市場，以「太陽能＋儲能」整合系統切入家用與中型工廠應用，公司已在德州休士頓設立組裝廠，結合台灣自製電芯與當地採購的太陽能模組，縮短供應鏈距離，也有助於符合美國《通膨削減法案》（IRA）的在地化趨勢。

王貴雲指出：「德州是全美綠電與儲能最活躍的市場，我們希望在當地落地組裝，提供更即時的維運服務。」

表後儲能補助助攻 國產電芯成市場焦點

在台灣市場方面，長庚能源受惠於經濟部能源署推動的「表後儲能補助要點」。

該方案總額達50億元，明定申請案件需採用國產電芯。王貴雲表示，公司產品不僅全程國產化、認證齊全，並符合所有補助條件，「我們有信心能獲得全額補助，也讓更多客戶願意選擇台灣品牌。」

她指出，政策實施後，公司市場詢問度提升約六成。業界分析，長庚能源兼具技術、安全與產能三大優勢，在政策、需求與品牌效應的加持下，已成為國內外儲能產業的新焦點。