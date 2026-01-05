王永慶「起家厝」轉型餐廳 酒吧音樂轟炸窗戶狂震

可樂餅店業者指控，隔壁新開三個月的酒吧把兩顆音響放在門口，不斷播放嗨歌，讓人崩潰。（圖／東森新聞）





王永慶在高雄的起家厝，現在轉型成為公園，舊廠房也在招商後搖身一變為一整排餐廳，但卻沒想到保留舊廠房的懷舊設計，幾乎是沒有隔音效果。賣可樂餅的店家就指控，隔壁新開3個月的酒吧把兩顆音響放在門口，不斷播放嗨歌，重低音狂炸，讓人崩潰，已經被吵到準備搬家。對此酒吧業者出面鞠躬道歉，承諾會再和可樂餅老闆娘和談。

隔壁酒吧的音樂聲，吵到窗戶都在震動，重低音喇叭狂炸，可樂餅店業者實在是忍無可忍。不只人被吵到耳膜疼痛，狗狗的聽覺更靈敏，店狗也被吵到身體出現不適。從11月份酒吧開幕至今已經3個月了，闆娘指控反映後也沒有改善。

當事可樂餅店老闆娘：「我真的受不了，對他大吼說『可以麻煩你們小聲一點嗎』，因為你的音樂已經從下午一路到9點。一位女性我也不知道她是不是服務人員，她就急急忙忙跑進去之後，音量完全沒有變小，而且更大聲了，我不能確定他是故意的，我只能感受到就是滿滿的惡意。」

事發地點在高雄前鎮台塑王氏昆仲公園，這裡是台塑集團創辦人王永慶的起家厝，廠房搬遷後，保留創辦人的辦公室和員工宿舍，後來改建成為園區。一整排的餐廳，都是木造的老房子，可樂餅店和酒吧是鄰居，但內部屋頂梁柱區域並沒有完全隔開，而是用薄薄的板子擋住，沒有隔音效果，也因此只要隔壁放音樂，聲音就會傳過來。可樂餅店業者為此已經開始找點準備搬家。

當事酒吧業者李先生：「剛開始創業，可能還有很多不成熟的地方，就希望社會大眾可以原諒我們，對不起，也希望隔壁的可樂餅店老闆娘可以接受我的道歉，我們明天還會再和談一次。」

同園區其他餐廳業者：「他們（酒吧）如果聲音大一點的話，那種低音的震頻，我們是會有感受到的。」

酒吧把兩顆喇叭裝在店外，音樂播下去是很有喝酒情調，不過也讓隔壁店家受不了。業者出面鞠躬致歉，也承諾會和可樂餅店再次協調。而環保局也已前往稽查，告知業者要注意擴音設備音量，若後續複查仍噪音超標，將依法裁罰最高3萬元罰鍰。

