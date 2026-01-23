王浩信《踩過界2》3分鐘獨角戲！哭到鼻涕狂噴太敬業

王浩信主演《踩過界2》演技驚人。（年代提供）

港劇《踩過界I》播出後話題持續延燒，主演王浩信近期動向頻頻，除戲劇作品備受矚目外，更宣布將舉辦個人演唱會，跨足舞台演出引發討論。隨著《踩過界II》即將開播，視帝王浩信的演技再度成為焦點。

劇中他因過度思念已逝前女友情緒潰堤，獨撐長達三分鐘的獨角戲，不僅眼淚潸然落下，哭著哭著鼻涕竟不受控制滑落，完全拋開偶像包袱，真實呈現角色的精神狀態，讓網友直呼「實在太敬業！」

而除了在法庭上犀利攻防的英勇姿態，盲人律師的愛情世界同樣成為焦點。第一季中王浩信與李佳芯的雨中漫舞曾讓不少觀眾留下深刻印象，本次《踩過界II》注入新血，王浩信、張曦雯繼《解決師》後再度搭檔，挑戰盲人雙人舞。

張曦雯和王浩信挑戰雙人舞。（年代提供）

兩人從事前排練便展現絕佳默契，即便是高難度托舉動作也難不倒彼此。張曦雯笑稱，光是第一次排練就花了兩個半小時，練到隔天全身痠痛，感謝王浩信在舞蹈上給予許多力量，才能完美呈現這場演出。

適逢出道21年，王浩信宣布將於5月舉辦個人演唱會。宣傳海報中，他身穿全黑套裝、深V剪裁搭配煙燻妝容，展現全新風格。其實他早在2005年便以歌手身分出道，曾推出個人專輯，後轉戰戲劇圈逐步累積實力。該劇每周一至周五晚間8點年代MUCH台播出。

