王浩宇出手「向美國稅局檢舉1事」！網驚喊大條了：有人又要出來噴口水

政治中心／林昀萱報導

網紅「四叉貓」劉宇先前清查民眾黨立委黃國昌的土地時，發現有一筆土地贈與給一名國外出生的黃姓男子，推斷其為黃國昌兒子，且為美國籍，並公開土地移轉與年齡時序，指出這塊地是「汐止停車場」。桃園市前議員王浩宇15日突然表示已向美國國稅局（IRS）檢舉一名美國公民在台經營停車場未依法申報所得，引起熱議。

四叉貓過去表示，當初黃國昌自稱都是種菜的畸零地，結果是水保地違法弄成停車場，這個停車場的地目前登記在美國兒子名下。王浩宇15日在臉書發文透露：「已經正式檢舉到IRS，關於美國公民在台灣開停車場，沒有依法報所得的案件。」雖然文中並未指名道姓，但仍引發聯想。

王浩宇透露已向美國國稅局檢舉，引發聯想。（資料照）

許多人揣測被檢舉對象留言：「帥氣啊！但有人又要出來噴口水了」、「要當美國人就繳稅啦」、「就是喜歡你雞婆」、「看來美國人的阿爸要繼續擋軍購，只能讓AIT下手」、「一定不敢對美國咆哮」、「他要吼：國家機器只辦他一人！」

