王浩宇喊「這3人」進土城發雞排！全場瘋加碼 已破千份了

政治中心／綜合報導

黃國昌(左)過去與館長(右)互動密切，如今也成外界關注焦點。（圖／翻攝自臉書）

網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，10年前曾要求特助拍照給館嫂助興，一系列誇張消息曝光後，引起大批網友討論，不少人也好奇平時與館長互動頻繁的民眾黨主席黃國昌將會有何反應。桃園市前市議員王浩宇也發文，若「這三人」都進土城，就會發200份雞排。

王浩宇先前發文，館長員工的限動，對館長有很嚴厲的指控，認為館長也應該要出來澄清了，也喊話民眾，所有證據都表明，出財務狀況的是健身房，所以要慎重地提醒會員，該解約好解約了，不要被當韭菜割。

王浩宇喊話，若柯文哲(圖)、館長、黃國昌一起進土城將發雞排。（圖／記者鄭孟晃攝影）

王浩宇不久後又發文，寫下「開支票我，如果館長、阿北、老師土城相聚，我就發200份雞排」，貼文曝光後，不少網友也在下面響應「我也贊助200份」、「外加200份，不客氣」、「他們如果進去我就吃200天的素食，為愛台灣的每一個人祈福」、「我加發50份」，甚至還有人留言「三個同時進去，我發2000份」。

王浩宇統整後也指出，如果館長、阿北、老師土城相聚，已被加碼到1000雞排，地點是全國各成吉門口，然後會請警方維持秩序，「不然我會怕」，也喊話「怎麼不反省一下，如果三個人都被抓進去，這個黨有多羞恥」。

據了解，面對種種指控，館長指出，該名自稱受害的員工曾離職，一年後再回到公司，月薪達8萬元，工作態度並不積極，「送了一台奧迪給他開，上班時間很閒，常常看股票、玩遊戲，現在說自己飽受精神壓力，有可能嗎？」若真的遭受性騷擾，怎會再回到同一個工作環境？反駁李慶元等人指控，無奈表示「我說沒有，他們說有嘛」、「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔啊」。

