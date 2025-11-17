王浩宇怒了！花錢買台鐵商務艙「座位地板都是垃圾」：以後不會再搭

即時中心／高睿鴻報導

台鐵公司今（2025）年6月23日起調整票價，平均漲幅26.8%，卻引發外界強烈質疑聲浪，擔憂其服務品質無法「跟上」票價漲速。結果，民進黨前桃園市議員王浩宇今（17）又發文痛批「台鐵有夠爛」，接著說明，即便自己已搭乘商務艙，上車之後竟還是發現，座位全是垃圾、空瓶、飲料、桌子超髒、清潔員態度差、便當又爛；他憤怒地強調，現在搭乘高鐵也沒有很貴，未來不會再給台鐵機會。

王浩宇氣憤地說：「想說特別給台鐵機會」，於是花錢搭乘商務艙，但從台中上車後，發現座位都是「前一個人留下來的垃圾」，空瓶、飲料，桌子地板到處都是、桌子超髒；更扯的是，送餐阿姨「理都不理、態度科科」，就連便當都是又冷又硬。

他續指，自己忍了差不多半小時，終於抵達斗六後，看到清潔阿姨在發呆；最後，只能自己走到車廂間，請對方協助收垃圾。「如果是用這種公務員的態度跟心態來商務艙服務，現在高鐵也沒很貴，不會再給機會！」，王浩宇怒轟。他更揚言說：「台鐵有夠爛，總算見識到了！」。

豈料，王浩宇該文一發出，馬上吸引不少人共鳴，眾人紛紛留言說：「真的是那些台中下車的人有問題、「打掃低價外包沒有監督的下場，高鐵跟醫院的外包清潔根本不敢這樣」、「台鐵每個人都一樣！鐵飯碗心態」、「都商務艙了，連普通座位都不應該這麼髒，難怪都搭高鐵」、「自從台鐵漲價之後，唯一選擇就是高鐵」。





